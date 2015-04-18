II Всероссийский хакатон

18-19 апреля в Казани состоится второй всероссийский хакатон

Его тематика — «Интеллектуальные решения промышленной автоматизации топливно-энергетического комплекса»

18-19 апреля Cisco и Высшая школа информационных технологий и информационных систем (ИТИС) Казанского федерального университета (КФУ) проведут всероссийский хакатон по тематике «Интеллектуальные решения промышленной автоматизации топливно-энергетического комплекса (ТЭК)». В мероприятии примут участие ИТ-специалисты из различных городов России. Им предстоит разработать прототипы изделий или программного обеспечения, относящиеся к одному из следующих направлений:

экологическая безопасность;

система диспетчеризации удаленных объектов;

инновации в процессах добычи, переработки и транспортировки энергоносителей;

определение местоположения активов и оптимизация логистических цепочек;

современные решения в автоматизации производства;

решения телеметрии и телеавтоматики;

«вторая жизнь» старого оборудования;

«машинное зрение» и дополненная реальность в ТЭК;

мобильные АRМ-устройства для задач ТЭК.

В преддверии хакатона, 14-17 апреля, для его участников будут проведены обучающие сессии под руководством преподавателей КФУ, экспертов в области бизнеса и ИТ. Будут затронуты вопросы создания инноваций и ведения предпринимательской деятельности без стартового капитала. Участники мероприятия ознакомятся с особенностями презентации собственного бизнеса, продаж сложных интеллектуальных продуктов целевому потребителю и с современными тенденциями промышленной автоматизации в ТЭК. Кроме того, будут проведены мастер-классы по функционалу и применению измерительного оборудования, систем прототипирования и элементной базы, доступных на хакатоне.

На время хакатона «домом» и лабораторией для его участников станет Центр инноваций Cisco, открытый при Высшей школе ИТИС КФУ в октябре 2014 года в присутствии Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Победителей определит судейская комиссия. В жюри приглашены министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, представители компаний «Татнефть» и Pulsar Venture Capital и организаторы Казанской венчурной ярмарки (пройдет 23-24 апреля при поддержке Cisco в ГТРК «Корстон-Казань»).

Награждение победителей хакатона состоится в заключительный день Казанской венчурной ярмарки.

Напомним, что предыдущий хакатон был проведен в столице Республики Татарстан в ноябре 2014 года по тематике «Умный" город».

Более подробная информация о хакатоне публикуется на сайте





О компании Cisco

Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно добиться поразительных результатов.

Чистый объем продаж компании в 2014 финансовом году составил 47,1 млрд долларов, а в первые 6 месяцев текущего финансового года — 24,2 млрд долларов. Информация о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www . cisco . ru и www.cisco.com .

Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.

