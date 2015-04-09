Российско-индонезийский бизнес-форум

9 апреля в ГТРК «Корстон» пройдет Российско-индонезийский бизнес-форум.

В заседании примут участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, замдиректора Департамента международного сотрудничества Минэнерго Талят Алиев, министр-координатор по вопросам экономики республики Индонезии Софьян Джалил, посол России в Индонезии Михаил Галузин, посол Индонезии в РФ Джаухари Оратмангун, представители власти и бизнеса двух стран.



Стороны обсудят реализацию крупных российско-индонезийских проектов, в том числе в таких областях, как транспорт и инфраструктура, добыча полезных ископаемых, авиация.

Татарстан заинтересован в продвижении на индонезийский рынок продукции Казанского вертолетного завода, "КАМАЗа", завода имени Горького и других предприятий. Прорабатываются совместные проекты в области инфраструктурного строительства, гражданской авиации, переработки минерального сырья, поставок машин и оборудования.

Российско-индонезийская совместная комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству — действенный механизм укрепления экономических связей между странами. Договоренность об учреждении комиссии обозначена в соглашении между правительствами двух стран от 1999 года. Встреча в Казани станет десятой встречей делегаций двух стран в данном формате, предыдущее заседание комиссии прошло в Индонезии зимой 2014 года.

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