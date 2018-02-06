Конференция по безопасности в отелях во время Чемпионата мира по футболу

6-го и 7 февраля Ассоциация отелей г. Казани и Республики Татарстан совместно с информационно-выставочным проектом «ОТЕЛЬ ЭКСПО» проведут в казанском ГТРК «Корстон» конференцию «Безопасность в средствах размещения: все ясно, но вопросов много». Событие пройдет при поддержке Государственного комитета Татарстана по туризму и Федерации рестораторов и отельеров.
Конференция посвящена работе отельной индустрии во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Профильные эксперты, представители Госкомитета Татарстана по туризму, оргкомитета «Россия-2018», Совета безопасности Татарстана, Министерства внутренних дел РТ, Прокуратуры республики, МЧС и Роспотребнадзора расскажут, как подготовиться к приему гостей этим летом, защититься от террористических угроз и правильно провести эвакуацию гостей отеля, чем отличаются ХАССП и СанПИН и что из них важнее.
Программа конференции — это лекции, открытые диалоги, разбор кейсов и много практики. Участники события получат полезные советы о постановке иностранцев на учет во время Чемпионата мира по футболу FIFA, предупреждении угроз безопасности, верном порядке действий в чрезвычайных ситуациях и другие важные рекомендации. Организаторы события также подготовят памятки для всех подразделений отеля, чтобы его сотрудники могли сконцентрироваться на приеме гостей.
Спикеры конференции:
Участники конференции: руководители и собственники гостиниц, хостелов, санаториев, ресторанов, санитарные врачи, преподаватели профильных специальностей, руководители служб безопасности, приема и размещения отелей, а также менеджеры по питанию (F&B) — всего 150 гостей из Татарстана и Поволжья.
Когда: 6 и 7 февраля
Восколько: 10:00—17:00, начало регистрации в 9:00
Где: Казань, ГТРК «Корстон», зал «Пушкин»
Сколькоэтостоит: один день участия — 900 рублей, два дня участия — 1800 рублей, для членов Ассоциаций-партнеров действует скидка
Регистрация — на официальном сайте Ассоциации отелей г. Казани и Республики Татарстан: aokrt.ru
Для участников конференции из других городов и регионов действуют специальн-ые цены на проживание в ГТРК «Корстон»: одноместное размещение—3800 рублей/сутки, двухместное размещение—5100 рублей/сутки.
Подробности на aokrt.ru
+7 (843) 203-22-32
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