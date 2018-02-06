Конференция по безопасности в отелях во время Чемпионата мира по футболу

6-го и 7 февраля Ассоциация отелей г. Казани и Республики Татарстан совместно с информационно-выставочным проектом «ОТЕЛЬ ЭКСПО» проведут в казанском ГТРК «Корстон» конференцию «Безопасность в средствах размещения: все ясно, но вопросов много». Событие пройдет при поддержке Государственного комитета Татарстана по туризму и Федерации рестораторов и отельеров.

Конференция посвящена работе отельной индустрии во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Профильные эксперты, представители Госкомитета Татарстана по туризму, оргкомитета «Россия-2018», Совета безопасности Татарстана, Министерства внутренних дел РТ, Прокуратуры республики, МЧС и Роспотребнадзора расскажут, как подготовиться к приему гостей этим летом, защититься от террористических угроз и правильно провести эвакуацию гостей отеля, чем отличаются ХАССП и СанПИН и что из них важнее.

Программа конференции — это лекции, открытые диалоги, разбор кейсов и много практики. Участники события получат полезные советы о постановке иностранцев на учет во время Чемпионата мира по футболу FIFA, предупреждении угроз безопасности, верном порядке действий в чрезвычайных ситуациях и другие важные рекомендации. Организаторы события также подготовят памятки для всех подразделений отеля, чтобы его сотрудники могли сконцентрироваться на приеме гостей.

Спикеры конференции:



Вадим Прасов — вице-президент Федерации рестораторов и отельеров;

— вице-президент Федерации рестораторов и отельеров; Константин Кривошонок — главный санитарный врач Федерации рестораторов и отельеров;

— главный санитарный врач Федерации рестораторов и отельеров; Оксана Тубман — руководитель управления по размещению в оргкомитете Чемпионата мира по футболу FIFA «Россия-2018»;

— руководитель управления по размещению в оргкомитете Чемпионата мира по футболу FIFA «Россия-2018»; Анастасия Мутли — руководитель информационно-выставочного проекта «ОТЕЛЬ ЭКСПО»;

— руководитель информационно-выставочного проекта «ОТЕЛЬ ЭКСПО»; Сергей Иванов — председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму;

— председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму; Гульнара Сафина — президент Ассоциации отелей г. Казани и Республики Татарстан, генеральный менеджер отеля Relita–Kazan;

— президент Ассоциации отелей г. Казани и Республики Татарстан, генеральный менеджер отеля Relita–Kazan; Айрат Шафигуллин — секретарь Совета безопасности Республики Татарстан.

Участники конференции: руководители и собственники гостиниц, хостелов, санаториев, ресторанов, санитарные врачи, преподаватели профильных специальностей, руководители служб безопасности, приема и размещения отелей, а также менеджеры по питанию (F&B) — всего 150 гостей из Татарстана и Поволжья.





Когда: 6 и 7 февраля

Восколько: 10:00—17:00, начало регистрации в 9:00

Где: Казань, ГТРК «Корстон», зал «Пушкин»

Сколькоэтостоит: один день участия — 900 рублей, два дня участия — 1800 рублей, для членов Ассоциаций-партнеров действует скидка

Регистрация — на официальном сайте Ассоциации отелей г. Казани и Республики Татарстан: aokrt.ru

Для участников конференции из других городов и регионов действуют специальн-ые цены на проживание в ГТРК «Корстон»: одноместное размещение—3800 рублей/сутки, двухместное размещение—5100 рублей/сутки.



Подробности на aokrt.ru





