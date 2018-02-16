16 февр. 2018

Юридический форум 4Legal Rus 2018

Доходы юристов падают. Как выделиться среди других? Как грамотно использовать силу медиа? Зачем компании или юристу PR? Как использовать программы для увеличения дохода, а не потери работы? На эти и многие другие вопросы ответят лучшие PRщики, создатели софта для юристов, специалисты по медиа и маркетингу.

Кому важно стать участником форума 4Legal Rus 2018?

Юристам, работающим по найму и во фрилансе

  • Поймете, как зарабатывать больше, а тратить времени на работу меньше.
  • Узнаете, как стать самым ценным сотрудником в компании.
  • Перестанете зависеть от зарплаты или случайных заработков.

Владельцам и партнерам юридических компаний

  • Узнаете, как сделать компанию сильной, известной на рынке и увеличите доход в несколько раз.
  • Автоматизируете процессы и сократите расходы.
  • Привлечете новых клиентов.
  • Познакомитесь с новыми партнерами.

Адвокатам, патентным поверенным, консультантам

  • Узнаете, как создается сильный личный бренд.
  • Освоите новые источники трафика и с помощью современного маркетинга привлечете новых клиентов.
  • Поймете, как тратить на текучку минимум времени.

Подробнее на сайте мероприятия.


Контакты

8 (495) 255-11-00

Календарь

Все мероприятия