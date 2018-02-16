Юридический форум 4Legal Rus 2018

Доходы юристов падают. Как выделиться среди других? Как грамотно использовать силу медиа? Зачем компании или юристу PR? Как использовать программы для увеличения дохода, а не потери работы? На эти и многие другие вопросы ответят лучшие PRщики, создатели софта для юристов, специалисты по медиа и маркетингу.

Кому важно стать участником форума 4Legal Rus 2018?

Юристам, работающим по найму и во фрилансе

Поймете, как зарабатывать больше, а тратить времени на работу меньше.

Узнаете, как стать самым ценным сотрудником в компании.

Перестанете зависеть от зарплаты или случайных заработков.

Владельцам и партнерам юридических компаний



Узнаете, как сделать компанию сильной, известной на рынке и увеличите доход в несколько раз.

Автоматизируете процессы и сократите расходы.

Привлечете новых клиентов.

Познакомитесь с новыми партнерами.

Адвокатам, патентным поверенным, консультантам

Узнаете, как создается сильный личный бренд.

Освоите новые источники трафика и с помощью современного маркетинга привлечете новых клиентов.

Поймете, как тратить на текучку минимум времени.

Подробнее на сайте мероприятия.



