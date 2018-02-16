Юридический форум 4Legal Rus 2018

Доходы юристов падают. Как выделиться среди других? Как грамотно использовать силу медиа? Зачем компании или юристу PR? Как использовать программы для увеличения дохода, а не потери работы? На эти и многие другие вопросы ответят лучшие PRщики, создатели софта для юристов, специалисты по медиа и маркетингу.
Кому важно стать участником форума 4Legal Rus 2018?
Юристам, работающим по найму и во фрилансе
Владельцам и партнерам юридических компаний
Адвокатам, патентным поверенным, консультантам
Подробнее на сайте мероприятия.
8 (495) 255-11-00
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.