Бизнес - клуб HR-директоров

Компания «GMC Consulting» рада пригласить Вас на очередное заседание бизнес - клуба для HR-директоров и руководителей кадровых служб организаций и предприятий РТ.

Заседание HR-клуба будет проходить на тему:

«ИНСТРУМЕНТЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА»

9 апреля 2015 в г. Казань

16 апреля 2015 в г. Альметьевск

23 апреля 2015 в г. Набережные Челны.

Время заседания: 18.00 - 20.00ч.



Ведущие заседания: Галина Маштакова –

директор компании «GMC Consulting»

Инструменты мотивации персонала всегда будут актуальны и востребованы для руководителей разных уровней и направлений бизнеса. Способы мотивации, которые можно эффективно использовать в управлении персоналом в современных условиях, будут рассмотрены на HR-клубе, а также:

o Инструменты мотивации персонала.

Как настроить сотрудников на боевой лад? Как адаптировать и повышать лояльность сотрудников?

Как удержать ценных сотрудников?

Как воодушевлять?

Позитивный настрой в команде. Настроить на позитив.

«Исправить ошибки» в мотивации персонала.

Участие в заседаниях клуба бесплатное.

О Вашем участии необходимо сообщить нам по телефону.

Место проведения: 420111,г. Казань, ул. Чернышевского д. 39, гостиничный комплекс «Ramada», 2-ой этаж, офис 4 (Отдельный вход с ул. Чернышевского, «Люкс-Мастер»).

Мы готовы ответить на Ваши вопросы по телефонам в г. Казани:

(843)246-44-48, 8-953-499-55-70

Добро пожаловать на наш HR-клуб!