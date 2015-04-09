Бизнес - клуб HR-директоров

Компания «GMC Consulting» рада пригласить Вас на очередное заседание бизнес - клуба для HR-директоров и руководителей кадровых служб организаций и предприятий РТ.
Заседание HR-клуба будет проходить на тему:
«ИНСТРУМЕНТЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА»
Время заседания: 18.00 - 20.00ч.
Ведущие заседания: Галина Маштакова –
директор компании «GMC Consulting»
Инструменты мотивации персонала всегда будут актуальны и востребованы для руководителей разных уровней и направлений бизнеса. Способы мотивации, которые можно эффективно использовать в управлении персоналом в современных условиях, будут рассмотрены на HR-клубе, а также:
o Инструменты мотивации персонала.
Как настроить сотрудников на боевой лад? Как адаптировать и повышать лояльность сотрудников?
Как удержать ценных сотрудников?
Как воодушевлять?
Позитивный настрой в команде. Настроить на позитив.
«Исправить ошибки» в мотивации персонала.
Участие в заседаниях клуба бесплатное.
О Вашем участии необходимо сообщить нам по телефону.
Место проведения: 420111,г. Казань, ул. Чернышевского д. 39, гостиничный комплекс «Ramada», 2-ой этаж, офис 4 (Отдельный вход с ул. Чернышевского, «Люкс-Мастер»).
Мы готовы ответить на Ваши вопросы по телефонам в г. Казани:
(843)246-44-48, 8-953-499-55-70
Добро пожаловать на наш HR-клуб!
Участие в заседаниях клуба бесплатное.
О Вашем участии необходимо сообщить нам по телефону.
Место проведения: 420111,г. Казань, ул. Чернышевского д. 39, гостиничный комплекс «Ramada», 2-ой этаж, офис 4 (Отдельный вход с ул. Чернышевского, «Люкс-Мастер»).
Мы готовы ответить на Ваши вопросы по телефонам в г. Казани:
(843)246-44-48, 8-953-499-55-70
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