21 дек. 2017

Online-конференция c Леонидом Барышевым, депутатом Госсовета РТ, генеральным директором АО «Эссен Продакшн АГ»

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21 декабря в 15.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Леонид Барышев депутат Госсовета РТ, генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ».

Тезисы к обсуждению:

  • С какими итогами заканчивается год для депутата: главные выводы этого года.
  • Какие законодательные проекты и предложения характеризуют этот год? Что удалось, а что предстоит?
  • Каким год стал для бизнеса, чего ждать предпринимателям в ближайшее время?
  • Стратегия развития бизнеса на ближайшие пять лет: куда движется «Эссен Продакшн».





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