ХVI Ежегодная конференция «Лизинг в России»

Аналитической базой конференции станет исследование рынка лизинга по итогам 9 месяцев 2017 года, подготовленное RAEX (Эксперт РА). В рамках конференции будет проведен интерактивный опрос представителей активных лизинговых компаний, который даст срез мнений большинства собственников и топ-менеджеров о ситуации на рынке.
Участники мероприятия обсудят возможности лизинговых компаний по снижению регулятивных издержек, эффект от внедрения новых продуктов, ключевые отрасли и стимулы для лизинга промышленного оборудования, перспективные направления и клиенты регионального лизинга.
В работе конференции примут участие представители лизинговых компаний, органов государственной власти и институтов развития рынка. В ходе конференции состоится церемония награждения наиболее активных лизинговых компаний.
Дополнительная информация о мероприятии доступна на сайте конференции.
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