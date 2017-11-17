17 нояб. 2017

Встреча с Радиком Гилмановым, председателем Квалификационной коллегии судей РТ

Встреча с Радиком Гилмановым, председателем Квалификационной коллегии судей РТ

17 ноября в 11.00 гостем редакции интернет-газеты «Реальное время» станет председатель Квалификационной коллегии судей РТ Радик Гилманов.

Вы можете задать свои вопросы, отправив на почту pr@realnoevremya.ru или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.

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