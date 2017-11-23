23 и 24 ноября компания «Такснет» проводит Пятый бизнес-форум «Эволюция или революция?» об инструментах, которые помогают предпринимателям совершенствовать бизнес. Участие в форуме бесплатное.
Для кого
Для управляющих, руководителей подразделений и всех, кто собирается разрабатывать новый продукт или хочет лучше продавать старый.
О чем
О новых инструментах для изменения бизнеса:
Зачем идти
Примеры проблем, о которых мы будем говорить на форуме
Руководители загораются идеей, но быстро к ней охладевают — а проект уже в реализации. В итоге результат не нужен ни директору, ни подчиненным.
Отдел разработок выпускает сырые продукты, потому что не хватает времени на тестирование.
Отдел маркетинга превращается в бездонную бочку для бюджета.
Менеджеры по продажам получают много заявок, но мало продают.
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