Пятый бизнес-форум «Эволюция или революция?»

23 и 24 ноября компания «Такснет» проводит Пятый бизнес-форум «Эволюция или революция?» об инструментах, которые помогают предпринимателям совершенствовать бизнес. Участие в форуме бесплатное.

Для кого

Для управляющих, руководителей подразделений и всех, кто собирается разрабатывать новый продукт или хочет лучше продавать старый.

О чем

О новых инструментах для изменения бизнеса:

разработке стратегии,

сквозной аналитике,

мотивации и вовлечении персонала,

аджайл-культуре,

дизайн-мышлении,

создании и продвижении продуктов,

ценностных продажах.

Зачем идти

Чтобы послушать классных спикеров с многолетним опытом выступлений.

Понять, какие проблемы есть в вашем бизнесе и какие инструменты помогут их решить.

Посмотреть, как другие компании преодолевают те же самые трудности.

Получить рекомендации от профильных специалистов.

Все это бесплатно.

Примеры проблем, о которых мы будем говорить на форуме

Руководители загораются идеей, но быстро к ней охладевают — а проект уже в реализации. В итоге результат не нужен ни директору, ни подчиненным.



Отдел разработок выпускает сырые продукты, потому что не хватает времени на тестирование.



Отдел маркетинга превращается в бездонную бочку для бюджета.

Менеджеры по продажам получают много заявок, но мало продают.