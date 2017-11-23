23 нояб. 2017

Пятый бизнес-форум «Эволюция или революция?»

Пятый бизнес-форум «Эволюция или революция?»

23 и 24 ноября компания «Такснет» проводит Пятый бизнес-форум «Эволюция или революция?» об инструментах, которые помогают предпринимателям совершенствовать бизнес. Участие в форуме бесплатное.

Для кого
Для управляющих, руководителей подразделений и всех, кто собирается разрабатывать новый продукт или хочет лучше продавать старый.

О чем
О новых инструментах для изменения бизнеса:

  • разработке стратегии,
  • сквозной аналитике,
  • мотивации и вовлечении персонала,
  • аджайл-культуре,
  • дизайн-мышлении,
  • создании и продвижении продуктов,
  • ценностных продажах.

Зачем идти

  • Чтобы послушать классных спикеров с многолетним опытом выступлений.
  • Понять, какие проблемы есть в вашем бизнесе и какие инструменты помогут их решить.
  • Посмотреть, как другие компании преодолевают те же самые трудности.
  • Получить рекомендации от профильных специалистов.
  • Все это бесплатно.

Примеры проблем, о которых мы будем говорить на форуме

Руководители загораются идеей, но быстро к ней охладевают — а проект уже в реализации. В итоге результат не нужен ни директору, ни подчиненным.

Отдел разработок выпускает сырые продукты, потому что не хватает времени на тестирование.

Отдел маркетинга превращается в бездонную бочку для бюджета.

Менеджеры по продажам получают много заявок, но мало продают.

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Сайт форума «Эволюция или революция?»

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