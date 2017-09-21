Форум малого и среднего предпринимательства "Взгляд в будущее"

21 и 22 сентября 2017 ежегодный бизнес-форум «Взгляд в будущее» соберет в Казани владельцев малого и среднего бизнеса из Татарстана и других регионов.
Предприниматели со всей России узнают, как создавать и развивать бизнес в условиях новой экономики и какие вызовы нынешним моделям бросают современные технологии.
Деловая программа Форума включает два дня лекций, мастер-классов, семинаров и круглых столов, на которых представители бизнеса и власти поделятся знаниями и открытиями по «уберизации» экономики, внедрению новых форм господдержки и применению современных технологий.
В рамках форума также пройдут конференция Export ME, посвященная вопросам поддержки экспортно-ориентированных компаний, IT-conference о применении ИТ-решений в реальном секторе экономики и Первый съезд управляющих компаний и резидентов индустриальных (промышленных) парков. Кульминацией деловой программы станет пленарная сессия в формате TED Talks с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова по вопросам развития предпринимательства в регионе.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте Форума.
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