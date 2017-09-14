Шестой Международный бизнес-саммит 2017

С 14 по 16 сентября в Нижнем Новгороде состоится Шестой Международный бизнес-саммит 2017.

Бизнес-саммит – площадка с более чем 20-летней историей, которая уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент для налаживания деловых связей. Саммит 2017 – это более 70 конгрессных мероприятий по самым актуальным тематикам, 12000 деловых участников из 37 субъектов Российской Федерации и 28 зарубежных стран.

Основная идея Бизнес-саммита 2017: формирование эффективных стратегий развития бизнеса и предпринимательской среды.

Название мероприятия «Бизнес-саммит» отражает его основную идею, которая ставит во главу угла интересы бизнеса и предпринимательства как движущей силы развития экономики.

Бизнес-саммит – это в первую очередь площадка для бизнеса, где соберутся ведущие эксперты, экономисты, общественные деятели страны. В целях достижения миссии по улучшению экономического климата как никогда важно не столько спрогнозировать будущее, сколько выработать конкретные грамотные меры, которые позволят предпринимателям уже сегодня приспособиться и сохранить свой бизнес, а также встать на путь его дальнейшего развития.

Формат Саммита ежегодно успешно сочетает в себе конгрессную и выставочную части. Каждый участник получает шанс заявить о своем проекте и существующих проблемах на пути его реализации. Выставка формируется по направлениям «импорт», «экспорт», «инвестиции», «коммерческая недвижимость», «инновации», «туризм», а по ее итогам выпускается каталог, который служит инструментом продвижения проектов в течение следующего года после Саммита.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте бизнес-саммита.