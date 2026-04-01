Лидерский форум PRO Женщин 2026

С 25 по 26 апреля в Казани пройдет главное событие года для сообщества PRO Женщин — Лидерский форум. Встреча соберет 300 активных участниц из России и зарубежных стран, которые ежедневно создают пространство для женской самореализации через малые группы поддержки.

Организаторы форума — международное сообщество PRO Женщин, объединяющее 106 567 единомышленниц из 82 стран и 1389 городов на пути к самореализации. Миссия ежегодной встречи — дать лидерам сообщества возможность выйти за рамки онлайн-общения, лично познакомиться, обменяться успешными практиками и вернуться в свои города с новыми идеями и энергией.

Тема форума 2026 года — «Многоликое лидерство». Выбор города не случаен: Казань, известная своим многонациональным характером и динамичным развитием, станет символической площадкой для обсуждения того, как лидерство может проявляться по-разному в зависимости от культурного кода, опыта и задач сообщества.

Ключевые цели форума:

объединить лидеров PRO Женщин для укрепления горизонтальных связей;

провести глубокую проработку методологии ведения малых групп;

укрепить региональные сообщества через «переопыление» — обмен знаниями и вдохновением между участницами из разных городов и стран.

В программе форума:

панельные дискуссии с участием топ-спикеров;

практические мастер-классы по развитию сообществ;

торжественный гала-ужин и нетворкинг-сессии;

церемония награждения победительниц «Конкурса проектов PRO Женщин» и «Лидера года».

Место проведения: г.Казань, отель Kazan Palace by Tasigo.

Дата проведения: 25-26 апреля 2026 г.

В.О. 18+



