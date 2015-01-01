Международная практическая конференция «Пищевая безопасность - 2026»

С 14 по 16 апреля в Москве Роскачество и Food Safety проводят юбилейную, XV Международную практическую конференцию «Пищевая безопасность 2026».
Мероприятие станет дискуссионной площадкой, где за одним столом соберутся все звенья индустрии: производители, ретейл, сфера гостеприимства и общественного питания, аудиторы и регуляторы.
Формат конференции гибридный, чтобы охватить максимально широкую аудиторию.
Первый день, 14 апреля, пройдет в онлайн-формате и будет посвящен стратегическому уровню.
15 и 16 апреля участники соберутся в офлайн-формате на площадке Театрального центра «На Плющихе» в Москве.
Главный фокус деловой программы этого года — качественное взаимодействие внутри цепи «производитель — ретейл/сфера гостеприимства и общественного питания — аудитор»: только выстроив доверительный и профессиональный диалог между ними, можно говорить о реальной безопасности конечного потребителя.
В рамках конференции участники обсудят тренды потребления и обеспечения безопасности готовой еды, управление рисками в кулинарии и доставке еды, цифровизацию в пищевых производствах, эффективность диалога аудиторов и аудируемых.
