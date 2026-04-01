С 14 по 16 апреля в Санкт-Петербурге пройдет Международная выставка инноваций ХАЙТЕК | HI-TECH и конкурс научных разработок.
Выставка HI-TECH (ХАЙТЕК) является первым в России мероприятием в области высоких технологий, инноваций и инвестиционных проектов в научно-технической сфере (проводится с 1996 года). Выставка способствует эффективному взаимодействию научных организаций и потенциальных инвесторов и проводится совместно с Петербургской технической ярмаркой на стыке профессионального взаимодействия специалистов отраслей и открывает участникам новые бизнес возможности.
Тематические разделы выставки:
Все участники выставки получают возможность бесплатно принять участие в конкурсе «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года». Конкурс учрежден Министерством науки и технологий России в 1996 году, за годы существования мероприятия было награждено более 3800 научных разработок в различных областях народного хозяйства.
