С 14 по 16 апреля в Санкт-Петербурге пройдет Международная выставка инноваций ХАЙТЕК | HI-TECH и конкурс научных разработок.

Выставка HI-TECH (ХАЙТЕК) является первым в России мероприятием в области высоких технологий, инноваций и инвестиционных проектов в научно-технической сфере (проводится с 1996 года). Выставка способствует эффективному взаимодействию научных организаций и потенциальных инвесторов и проводится совместно с Петербургской технической ярмаркой на стыке профессионального взаимодействия специалистов отраслей и открывает участникам новые бизнес возможности.

Тематические разделы выставки:

Инновации в промышленности и инновационные материалы;

Робототехника и промышленные роботы;

Нанотехнологии и наноматериалы;

Аддитивные технологии;

Биотехнологии;

Микроэлектроника и компоненты;

Цифровые технологии;

Автоматизация промышленных предприятий и технологических процессов;

Технические и программные средства автоматизации и автоматики;

VR/AR-технологии на производстве;

Промышленный дизайн.

Все участники выставки получают возможность бесплатно принять участие в конкурсе «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года». Конкурс учрежден Министерством науки и технологий России в 1996 году, за годы существования мероприятия было награждено более 3800 научных разработок в различных областях народного хозяйства.



