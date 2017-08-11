11 авг. 2017

Бизнес-бранч «Новые «мобильные» законы: чего ждать и на что надеяться»

Бизнес-бранч «Новые «мобильные» законы: чего ждать и на что надеяться»

11 августа в отеле DoubleTree by Hilton Kazan City Center состоится бизнес-бранч «Новые «мобильные» законы: чего ждать и на что надеяться», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Тезисы встречи:

  • Кому и чем грозит закон о борьбе с нелегальным распространением sim-карт?
  • Главные раздражители абонентов: уйдут ли из практики мобильная реклама, навязывание допуслуг абонентам и «тайное» изменение условий по архивным тарифам?
  • Госпрограмма «Цифровая экономика»: фантастические проекты или завтрашняя реальность?

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия:

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