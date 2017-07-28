Online-конференция с Дарией Бикбаевой

28 июля в 10.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Дария Бикбаева – один из самых известных и авторитетных экспертов свадебной сферы, организатор и продюсер частных и корпоративных праздников.
С 1991-го года Дария создает и успешно воплощает в жизнь творческие бизнес-проекты. Многие из этих проектов по достоинству отмечены самыми высокими титулами и наградами не только в России, но и за рубежом.
Автор книги-бестселлера для всех творческих людей мира «Включите сердце и Мозги» (издательство МИФ )
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.