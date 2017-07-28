Online-конференция с Дарией Бикбаевой

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28 июля в 10.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Дария Бикбаева – один из самых известных и авторитетных экспертов свадебной сферы, организатор и продюсер частных и корпоративных праздников.

С 1991-го года Дария создает и успешно воплощает в жизнь творческие бизнес-проекты. Многие из этих проектов по достоинству отмечены самыми высокими титулами и наградами не только в России, но и за рубежом.

Автор книги-бестселлера для всех творческих людей мира «Включите сердце и Мозги» (издательство МИФ )