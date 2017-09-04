Международная конференция «Нефтепереработка и нефтегазохимия Татарстана»

4-5 сентября 2017 года в городе Казань, в сотрудничестве с ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», компания GBC организовывает первую международную конференцию «Нефтепереработка и нефтегазохимия Татарстана», специально приуроченную к одному из крупнейших нефтегазовых мероприятий России, 24-му Татарстанскому нефтегазохимическому форуму, посвященному 50-летию ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Повестка конференции будет разделена на две основные части: стратегическую и техническую, с докладами от лучших отечественных и мировых консалтинговых компаний с одной стороны, включая PwC, Wood Mackenzie, McKinsey & Company, ИнфоТЭК-КОНСАЛТ, Morgan Lewis и VYGON Consulting, и презентациями о передовых технологиях и решениях от крупнейших инжиниринговых компаний и мировых лицензиаров с другой стороны, таких как Linde AG, CB&I, KBR, ExxonMobil, Borealis, UOP и др.
Основные вопросы в центре внимания конференции включают:
Подробней о возможностях участия и программе на официальном сайте мероприятия.
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