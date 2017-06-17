Одновременно в июне в России фестиваль «Том Сойер Фест» стартует в десяти городах.
«Том Сойер Фест» — фестиваль, в рамках которого активисты и волонтёры ремонтируют ценные объекты городской застройки, не являющиеся памятниками культуры. Это движение в защиту исторической среды увлекло многие города в России, в этом году ремонтные работы будут идти на средовых домах десяти российских городов. Фестиваль впервые провели в Самаре в 2015 году.
17 июня в Казани во второй раз стартует городской фестиваль «Том Сойер Фест». В этом году казанские активисты планируют отремонтировать фасады четырёх домов. Все они расположены в историческом центре Казани: три дома — на ул. Волкова (№№ 29, 42-1, 66), один дом — на ул. Лесгафта, №19.
Все ремонтные работы производятся силами активистов, неравнодушных горожан. В фестивале могут принять участие все жители города независимо от уровня подготовки и возраста. В этом году работы идут параллельно на двух домах, поэтому организаторы просят откликнуться всех неравнодушных жителей Казани. Для участия необходимо заполнить анкету волонтера.
Мероприятия в рамках фестиваля:
Подробнее о мероприятии можно узнать в официальных группах ВКонтакте и Facebook.
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