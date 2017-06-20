Международный бизнес-форум недвижимости 2017

Это первый форум в России, связанный с инвестициями, организованный не российскими компаниями, а авторитетной международной организацией International Real Estate Federation (FIABCI).

Международная составляющая МБФН-2017 будет представлена крупнейшими инвесторами, застройщиками и экспертами в сфере недвижимости более чем из 20 стран мира: Франция, Германия, Италия, Испания, Китай, Кипр, Индия, ОАЭ и другие. По своей структуре МБФН напоминает крупнейшую, наиболее представительную инвестиционную выставку в сфере недвижимости в Европе MIPIM. Чтобы сделать программу МБФН максимально полезной и интересной, над ней работают и будут проводить свои мероприятия в рамках форума наиболее авторитетные организации и компании, министерства и профильные структуры.

В рамках форума на одной площадке соберутся наиболее влиятельные профессионалы из различных секторов недвижимости для 3-х дневного обмена опытом, заключения сделок и налаживания сотрудничества.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте форума.