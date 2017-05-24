11-ая конференция IT&SECURITY FORUM

IT&SECURITY FORUM – одно из крупнейших IT -событий, ежегодно привлекающее в Казань профессиональную аудиторию со всей России.

В 2016 году юбилейный десятый форум посетило рекордное число гостей - более 900 человек из 80 городов от Хабаровска до Симферополя.

Конференция проводится при поддержке Министерства информатизации и связи республики Татарстан, а также поддерживается на уровне руководства республики. Работу десятого юбилейного форума ITSF открыл Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов.

Программа конференции состоит из нескольких тематических секций. В их числе – информационная безопасность, ИТ-инфраструктура, создание и эксплуатация ЦОД, кибербезопасность АСУ ТП и другие. Кроме того, в рамках форума проводятся специализированные сессии для предприятий государственной, банковской, энергетической, нефтегазовой сферы, участники которых могут обсудить волнующие вопросы с коллегами по отрасли.

Масштабная демонстрационная зона площадью в 660 квадратных метров позволяет собрать на одной площадке все самые свежие технологические новинки, которые затем находят применение на предприятиях ведущих отраслей российской экономики.

Удобство работы, многообразие и востребованность тематик, дружеская атмосфера – то, что отличает ITSF от других мероприятий подобной направленности.

К участию в конференции приглашаем CIO, IT-директоров и руководителей служб информационной безопасности, ведущих IT-экспертов и разработчиков.

Участие осуществляется по предварительной регистрации и для конечных пользователей является бесплатным. Заявки принимаются на сайте форума itsecurityforum.ru. Регистрация уже открыта.