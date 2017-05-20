Международный Благотворительный Забег Юристов

Забег Legal Run, приуроченный сразу к нескольким датам: Дню российской адвокатуры (31 мая), Всемирному дню без табака (31 мая) и Дню защиты детей (1 июня), впервые пройдет в Казани 20 мая при поддержке Мэрии Казани и Адвокатской палаты РТ.



3 апреля 2017 года объявлен старт регистрации на Международный Благотворительный Забег Юристов Legal Run 2017 – уникальный фандрайзинговый проект, с 2014 года объединяющий представителей профессионального сообщества юристов всего мира в поддержку подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь» и нескольких региональных фондов.

Проект Legal Run фандрайзинговый – сбор взносов проходит во время онлайн-регистрации на забег, при этом деньги напрямую попадают на счет давнего партнера проекта - благотворительного фонда «Подари жизнь» для оказания адресной медицинской помощи его подопечным. В забегах ежегодно участвуют представители российских и иностранных юридических фирм, внутренних юридических служб компаний, студенты и преподаватели юридических факультетов. Многие участвуют в забегах в формате корпоративных команд.

Площадкой казанского забега станет главная новая достопримечательность тысячелетнего города, излюбленное место казанских бегунов, велосипедистов и других сторонников активного образа жизни – Кремлевская Набережная. Трасса забега на дистанции 3 и 5 км пройдёт вдоль набережной в сторону моста Миллениум. Регистрация участников осуществляется на сайте www.legal.run в период с 3 апреля по 19 мая 2017 года, либо до достижения максимального количества участников забега 1 000 человек.