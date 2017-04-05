Премия Private Label Awards (by IPLS) 2017

5 апреля 2017 в рамках выставки «Собственная Торговая Марка» (IPLS) состоится 2-я церемония вручения премии за достижения в области СТМ Private Label Awards 2017, на которой будут награждены производители и ритейлеры в 21-й номинации.

Победители премии Private Label Awards (by IPLS) 2017 – компании, демонстрирующие ответственный, ориентированный на конечного покупателя, эффективный подход к созданию собственных торговых марок (СТМ), способствующих улучшению репутации этих товаров на территории России и СНГ.

Второй год подряд премия получает высокую оценку со стороны профессионального сообщества, что подтверждает общее число соискателей. В 2017 году заявки на участие в конкурсе подали 50 номинантов, представляющих торговые сети и контрактных производителей товаров.

Соискателями премии со стороны ритейла стали международные, федеральные и региональные мультиформатные FMCG - сети, сети парфюмерии и косметики, дрогери, сети Household DYI, бытовая техника и электроника, сети магазинов одежды и обуви, аптечные сети, онлайн магазины и др. Соискатели имеют в совокупности более 450 брендов СТМ в ассортименте (более 30 000 SKU), реализуемых в магазинах на территории России.

Ритейлеры представили на рассмотрение экспертному совету (жюри) 85 линеек private label, которые по мнению достойны звания лучших в своих номинациях. Номинированные линейки можно будет увидеть в Галерее СТМ (Private Label Gallery) – это уникальная экспозиция товаров под собственными марками ритейлеров. Расположенная в самом сердце выставки «Собственная Торговая Марка» (IPLS), галерея по праву является жемчужиной экспозиции, т.к. позволяет оценить весь потенциал динамично растущего рынка СТМ и достижения крупнейших его игроков.

Соискателями от производителей стали компании с собственными производственными мощностями в 22 странах мира, в совокупности, поставляющие товары СТМ для более 900 розничных сетей из 14 стран мира, в том числе для 450 заказчиков в России. Общее число сотрудников этих заводов в России составляет более 5 000 сотрудников. Производители представили для оценки розничным сетям и экспертному совету премии информацию о производственных мощностях, технологиях, а также об организационных процессах в области упаковки, логистики и др.

В экспертном совете 2017 года - представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР), Ассоциации компаний розничной торговли (АКИТ), Союз Независимых Сетей России (СНСР), исследовательские и аналитические агентства РБК, GFK Rus, INFOLine, Центр исследований кондитерского рынка, Руспродсоюз, Торгово-Промышленная Палата РФ, Fashion Consulting Group, Ассоциация маркетинга в ритейле (POPAI Россия), Ассоциация Фармацевтического Маркетинга, брендинговые агентства DEPOT WPF, Jos de Vries и др.

Финальным этапом голосования за ритейлеров станет экспертиза товаров продовольственного и непродовольственного сегмента путём контрольной закупки образцов в магазинах представленных сетей, организованная совместно с компанией Bureau Veritas – мировым лидером в областях испытания, инспекции и сертификации. Являясь спонсором премии, Bureau Veritas принимает участие в голосовании за победителей.

Все победители и лауреаты будут награждены почетными призами и дипломами на церемонии вручения премии 5 апреля, которая состоится в ресторане «Монтре», расположенном в 1 павильоне МВЦ «Крокус Экспо».