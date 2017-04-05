IX Международная выставка по открытию бизнеса "Фестиваль Франшиз"

Фестиваль пройдет с 5 по 7 апреля 2017 года в КВЦ Сокольники (павильон №4). В этом году фестиваль будет длиться три дня.

На выставке будет представлено более 150 бизнес-концепций из различных сфер деятельности: HoReCa, ритейл, услуги, производство, недвижимость, МФО, оборудование для бизнеса и частных лиц. А так же будут представлены услуги банков и прочих продуктов для бизнеса.

Международная выставка «Фестиваль Франшиз» 2017 - это:

Более 150 проверенных бизнес-концепций

проверенных бизнес-концепций Более 5 000 владельцев бизнеса, предпринимателей, инвесторов и управленцев

владельцев бизнеса, предпринимателей, инвесторов и управленцев Более 24 часов переговоров

переговоров 3 дня насыщенной деловой программы

насыщенной деловой программы Более 15 знаменитых предпринимателей с эксклюзивными выступлениями

знаменитых предпринимателей с эксклюзивными выступлениями Личное общение с основателями известных компаний.

Неотъемлемой частью каждого международного Фестиваля Франшиз является профессиональная деловая программа, сопровождающая работу выставки.

К участию в предстоящем событии приглашены лучшие из лучших: авторитетные эксперты мира франчайзинга, медийные предприниматели страны, прославленные своими достижениями в предпринимательской сфере, представители надежных юридических компаний, патентные поверенные, бизнес-тренеры, зарекомендовавшие себя в широких предпринимательских кругах:

Геннадий Кочетков, вице-президент «Subway Russia»

Александр Смолин «Директор по развитию франчайзинга Билайн»

Олег Юдин, «Директор по франчайзингу Domino's Pizza»

Михаил Костик «Директор по развитию холдинга "Айкрафт"»

Наталья Чиненова «Fashion Consulting Group»

Михаил Костик «Директор по развитию холдинга "Айкрафт"» и другие.

Полный список участников, спикеров, деловая программа и регистрация доступны на официальном сайте события.