05 апр. 2017

IX Международная выставка по открытию бизнеса "Фестиваль Франшиз"

IX Международная выставка по открытию бизнеса

Фестиваль пройдет с 5 по 7 апреля 2017 года в КВЦ Сокольники (павильон №4). В этом году фестиваль будет длиться три дня.

На выставке будет представлено более 150 бизнес-концепций из различных сфер деятельности: HoReCa, ритейл, услуги, производство, недвижимость, МФО, оборудование для бизнеса и частных лиц. А так же будут представлены услуги банков и прочих продуктов для бизнеса.

Международная выставка «Фестиваль Франшиз» 2017 - это:

  • Более 150 проверенных бизнес-концепций
  • Более 5 000 владельцев бизнеса, предпринимателей, инвесторов и управленцев
  • Более 24 часов переговоров
  • 3 дня насыщенной деловой программы
  • Более 15 знаменитых предпринимателей с эксклюзивными выступлениями
  • Личное общение с основателями известных компаний.

Неотъемлемой частью каждого международного Фестиваля Франшиз является профессиональная деловая программа, сопровождающая работу выставки.

К участию в предстоящем событии приглашены лучшие из лучших: авторитетные эксперты мира франчайзинга, медийные предприниматели страны, прославленные своими достижениями в предпринимательской сфере, представители надежных юридических компаний, патентные поверенные, бизнес-тренеры, зарекомендовавшие себя в широких предпринимательских кругах:

  • Геннадий Кочетков, вице-президент «Subway Russia»
  • Александр Смолин «Директор по развитию франчайзинга Билайн»
  • Олег Юдин, «Директор по франчайзингу Domino's Pizza»
  • Михаил Костик «Директор по развитию холдинга "Айкрафт"»
  • Наталья Чиненова «Fashion Consulting Group»
  • Михаил Костик «Директор по развитию холдинга "Айкрафт"» и другие.

Полный список участников, спикеров, деловая программа и регистрация доступны на официальном сайте события.

Новости мероприятия

Календарь

Все мероприятия