IX Международная выставка по открытию бизнеса "Фестиваль Франшиз"

Фестиваль пройдет с 5 по 7 апреля 2017 года в КВЦ Сокольники (павильон №4). В этом году фестиваль будет длиться три дня.
На выставке будет представлено более 150 бизнес-концепций из различных сфер деятельности: HoReCa, ритейл, услуги, производство, недвижимость, МФО, оборудование для бизнеса и частных лиц. А так же будут представлены услуги банков и прочих продуктов для бизнеса.
Международная выставка «Фестиваль Франшиз» 2017 - это:
Неотъемлемой частью каждого международного Фестиваля Франшиз является профессиональная деловая программа, сопровождающая работу выставки.
К участию в предстоящем событии приглашены лучшие из лучших: авторитетные эксперты мира франчайзинга, медийные предприниматели страны, прославленные своими достижениями в предпринимательской сфере, представители надежных юридических компаний, патентные поверенные, бизнес-тренеры, зарекомендовавшие себя в широких предпринимательских кругах:
Полный список участников, спикеров, деловая программа и регистрация доступны на официальном сайте события.
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