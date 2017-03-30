30 марта 2017

Online-конференция c Ирадой Аюповой

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30 марта в 14.00 гостем студии интернет-газеты "Реальное время" станет председатель Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу Ирада Аюпова.

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