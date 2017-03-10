Онлайн-курс «SEO-специалист: как поднять продажи с помощью поисковых систем»

Почему клиенты не находят ваш сайт по запросу в поисковых системах? Почему трафик, который вы приводите на сайт, не конвертируется в желаемое количество покупок?

Узнайте ответы на онлайн-курсе «SEO-специалист: как поднять продажи с помощью поисковых систем».

Курс будет полезен для:

интернет-маркетологов

руководителей отдела маркетинга и PR

менеджеров интернет-проектов

начинающих специалистов по поисковой оптимизации

Онлайн-курс поможет вам разобраться во всех аспектах SEO (Search Engine Optimization), начиная от устройства поисковых систем, составления семантического ядра, заканчивая правильным наполнением сайта с эффективной перелинковкой и оптимизацией поведенческих факторов.

Вашими преподавателями будут известные эксперты из Sape, Seoinsoul.ru, Rush Agency, «Комплето» и другие. Это позволит вам охватить все области SEO.

В процессе обучения на курсе «SEO-специалист» вы сможете:

составить пошаговый алгоритм поискового продвижения вашего сайта;

научится привлекать клиентов из поисковых систем;

с умом подобрать подрядчика/сотрудника по SEO;

лично познакомиться с ведущими экспертами в поисковом продвижении;

освоить перспективную профессию и повысить свою стоимость на рынке труда.

Старт курса 10 марта. Регистрируйтесь и становитесь специалистом в поисковом продвижении!

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