Практический форум "Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу" - 2017

14 апреля 2017 года в Казани журнал «Генеральный Директор» организует практический форум «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».
Федеральный проект «Всероссийский совет директоров», который за время своего существования объединил уже более 50 крупнейших городов России, является универсальной площадкой для обмена опытом руководителей среднего и малого бизнеса.
В рамках форума известные руководители и бизнес-консультанты поделятся опытом своих предпринимательских достижений и обсудят самые актуальные темы и волнующие вопросы современной экономики малого и среднего бизнеса.
В программе форума будут рассмотрены следующие актуальные темы:
Спикеры форума:
Подробности и условия участия можно узнать на официальном сайте мероприятия.
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