Практический форум "Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу" - 2017

14 апреля 2017 года в Казани журнал «Генеральный Директор» организует практический форум «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».

Федеральный проект «Всероссийский совет директоров», который за время своего существования объединил уже более 50 крупнейших городов России, является универсальной площадкой для обмена опытом руководителей среднего и малого бизнеса.

В рамках форума известные руководители и бизнес-консультанты поделятся опытом своих предпринимательских достижений и обсудят самые актуальные темы и волнующие вопросы современной экономики малого и среднего бизнеса.

В программе форума будут рассмотрены следующие актуальные темы:

«Эффективные методы и работающие правила в B2B-продажах»

«Эффективные невербальные коммуникации, или как создать продающую презентацию без единого слайда»

«Как повысить производительность труда и прибыль компании? Примеры из практики»

Спикеры форума:

Андрей Няньчук - режиссёр ТВ и театра, преподаватель актёрского мастерства, эксперт по поведению на публике;

Анна Бочарова - эксперт в области организации продаж и развитии бизнеса компаний;

Литти Сергей - доктор бизнес администрования, преподаватель Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президент РФ (РАНХиГС).

Подробности и условия участия можно узнать на официальном сайте мероприятия.