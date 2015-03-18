Семинар "Основы Госзаказа: контрактная система для поставщиков"

В попытках расширить существующий бизнес выигрывают те компании, которые используют полученную информацию вовремя и правильно. Так, в связи с изменениями в законодательстве за последние несколько лет, участие в электронных торгах стало неотъемлемой частью бизнес-процессов. Такое участие позволяет вовлекать в деятельность компании новые и прозрачные источники получения доходов.
В сфере электронных торгов есть опытные компании, а также и новички, которые стремятся привлечь новых заказчиков удобным и простым способом. Если Вы взвесили все «за» и «против» и пришли к выводу, что электронные торги необходимы как воздух для развития Вашей компании - будьте готовы к получению новых знаний, опыта и, конечно же, прибыли. Мы хотим поделиться своим опытом и последовательно расскажем о каждом шаге по участию в электронных торгах.
18 марта группа компаний «Такснет» проводит бесплатный семинар-обучение по работе на электронных торговых площадках.
В рамках семинара будут рассмотрена следующие вопросы:
Предварительная регистрация обязательна: по телефону (843) 231 9270 или e-mail: udctaxnet@mail.ru
Предварительная регистрация обязательна: по телефону (843) 231 9270 или e-mail: udctaxnet@mail.ru
Место проведения: офис группы компаний "Такснет", ул. К. Насыри, д. 28, г. Казань.
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