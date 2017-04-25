Международная специализированная выставка ВОЛГАСТРОЙЭКСПО

С 25 по 28 апреля 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» пройдет 22-я международная специализированная выставка «ВолгаСтройЭкспо», занимающая лидирующее положение в рейтинге строительных выставок Поволжья и являющаяся одной из ведущих региональных выставок России.



Экспозиция выставки:

домостроение (деревянное, каркасно-панельное, модульное)

изоляционные материалы (тепло-, гидроизоляция)

инженерные сети (водо-, тепло-, газо-, снабжение, вентиляция, кондиционирование)

отделочные материалы (для внутренних и наружных работ)

проектирование, архитектура, дизайн помещений

безопасность (спецодежда, СИЗ, оборудование охранное, противопожарное и т.д.)

станки, оборудование для строительства, инструмент (бетоносмесители, виброоборудование, машины для обработки полов, деревообрабатывающие и металлообрабатывающие станки и т.д.)

строительная химия

строительно-дорожная техника

строительные конструкции

строительные материалы (бетон, цемент, кирпич, фанера, пиломатералы и т.д.)

трубы, трубопроводная арматура

электрооборудование

электро-, теплоснабжение

лаки, краски

услуги в строительной сфере

В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ:



Конкурс «Лучший продукт выставки», основная задача которого выявить среди участников компании, представляющие последние достижения, новейшие прогрессивные технологии и инновационные разработки в области строительства. Заседание конкурсной комиссии, состоящей из профессионалов отрасли, проводится до начала работы выставки. Награды победителям конкурса будут вручены на торжественной церемонии во время выставки;

Конференции авторитетных отраслевых ассоциаций и союзов;

Тематические семинары, круглые столы, презентации, организованные участниками выставки;

Демонстрация техники и оборудования;

Бизнес-встречи, основная цель которых - проведение деловых переговоров, налаживание перспективных партнёрских отношений, заключение контрактов между представителями руководства предприятий Республики Татарстан и участниками выставки. Встречи организованны по принципу мэтчмейкинга, главный принцип которых - продуктивные бизнес-контакты в короткий срок на единой площадке.

Подробности мероприятия и условия участия можно узнать на официальном сайте выставки.