Международная специализированная выставка ВОЛГАСТРОЙЭКСПО

В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ:
Конкурс «Лучший продукт выставки», основная задача которого выявить среди участников компании, представляющие последние достижения, новейшие прогрессивные технологии и инновационные разработки в области строительства. Заседание конкурсной комиссии, состоящей из профессионалов отрасли, проводится до начала работы выставки. Награды победителям конкурса будут вручены на торжественной церемонии во время выставки;
Конференции авторитетных отраслевых ассоциаций и союзов;
Тематические семинары, круглые столы, презентации, организованные участниками выставки;
Демонстрация техники и оборудования;
Бизнес-встречи, основная цель которых - проведение деловых переговоров, налаживание перспективных партнёрских отношений, заключение контрактов между представителями руководства предприятий Республики Татарстан и участниками выставки. Встречи организованны по принципу мэтчмейкинга, главный принцип которых - продуктивные бизнес-контакты в короткий срок на единой площадке.
Подробности мероприятия и условия участия можно узнать на официальном сайте выставки.
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