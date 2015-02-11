Клуб кадровых решений. "HR тенденции 2015 года"

С февраля 2015 г.Казань и г.Набережные Челны возобновил работы Клуб кадровых решений, на котором собрались директора по персоналу и руководители отделов обучения татарстанских компаний.

Мероприятие такого уровня служит площадкой для обсуждения актуальных задач, стоящих перед руководителями организаций: производственных, торговых и сервисных компаний. Всем нам очень приятно работать и общаться и с профессионалами, которые понимают и осознают силу качественного управления человеческими ресурсами и талантами.

Ведущая и организатор мероприятия, Галина Юрьевна Маштакова, осветила спект задач, которые в данное время остро стоят перед каждой компанией в рациональном распределении ресурсов. На этом мероприятии мы общалась с нашим гостем Еленой Михайловной Кибардиной, начальником отдела мониторинга рынка и госудаственных услуг министерства труда РТ. Она четко и открыто предоставила информацию по работе министерства: программе финансирования производственных предприятий по Постановлению №35, подписанному премьер-министром РФ Медведевым Дмитрием Анатольевичем. Это как раз такого рода мероприятие, на котором происходит синтез возможностей и желаний коммерческих организаций работать эффективно, что обеспечивает устойчивое развитие республики Татарстан.

Клуб кадровых решений, как мероприятие, ежемесячно проводимое GMC Consuling в двух городах нашей республики, это площадка для интерактивного общения и прежде всего поиска кадровых решений для рабочих кейсов компаний.

Это возможность сделать качественный нетворкинг, обсудить вопросы кадровой политики со своими коллегами, найти высококвалифицированный персонал в своей области и конечно же узнать новинки в управлении человеческими ресурсами, а так же держать в тонусе свою команду HR-ов, особенно в такое время, когда требуется консолидация эффективной работы каждого сотрудника компании от техника до директора.

Следующее собрание клуба кадровых решений Галины Юрьевны пройдёт в марте 2015 также в двух городах: г.Казань и г. Набережные Челны.

А мы, команда организаторов, всегда готова выслушать ваши пожелания, вопросы и предложения и конечно же будем очень рады как новым знакомствам так и поддержанием наших доверительных и качественных отношений с коллегами и партнерами.

Будем рады встрече профессионалов!