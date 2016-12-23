23 дек. 2016

Online-конференция с Александром Сладковским

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23 декабря в 15.30 гостем студии интернет-газеты "Реальное время" станет Александр Сладковский, Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра РТ.

Тезисы к обсуждению:

  • Как правило, отток творческих кадров идет из провинции в столицу. Дирижер Александр Сладковский поступил наоборот: переехал из Москвы в Казань. Чем был мотивирован этот переезд и как он происходил? Оправдались ли надежды?
  • Творческий коллектив, помимо творчества, это еще и предприятие со всеми вытекающими экономическими проблемами. Как удается так успешно им руководить?
  • За годы работы в Казани удалось вернуть публику в концертный зал, это было трудно, но еще труднее зрителя удержать, когда эффект новизны проходит. Как удается это сделать? Чем дальше будет удивлять ГСО РТ?
  • Оркестр был приглашен на гастроли в Европу и даже дал концерт в одном из самых престижных европейских залов – в Музикферайне в Вене. Каким образом состоялись эти гастроли и будут ли они повторяться?

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