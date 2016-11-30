30 нояб. 2016

Мастер-класс Гарретта Джонстона «Клиентоориентированный сервис, как стратегическое преимущество»

Мастер-класс Гарретта Джонстона «Клиентоориентированный сервис, как стратегическое преимущество»

30 ноября в ГРК «Казанская Ривьера», Конференц-зал Тиффани, пройдет мастер-класс Гарретта Джонстона «Клиентоориентированный сервис, как стратегическое преимущество».

На мастер-классе вы узнаете:

  • Как опередить конкурентов;
  • Как построить план стратегического развития Вашего бизнеса
  • Как стать ближе к клиенту и удовлетворить его реальную потребность.

Гарретт Джонстон (Ирландия)

  • Экс-президент по маркетингу компании МТС;
  • Совладелец и член совета директоров швейцарской компании Brainstore.
  • Владеет 11 языками.
  • Имеет два высших образования: Диплом Дублинского Университета ( University of Dublin) в области экономики, и Дублинского колледжа Тринити (Trinity College of Dublin) в области международной торговли.
  • На протяжении 2-х лет является стратегическим консультантом генерального директора "X5 Retail Group" ( ежегодный оборот в 11 миллиардов US$).

Узнать подробности о мастер-классе, пройдя по ссылке johnston.clubnec.ru

Или позвонить по телефону: 8 843 207 01 00

Контакты

Узнать подробности о мастер-классе, пройдя по ссылке johnston.clubnec.ru

Или позвонить по телефону: 8 843 207 01 00

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