30 ноября в ГРК «Казанская Ривьера», Конференц-зал Тиффани, пройдет мастер-класс Гарретта Джонстона «Клиентоориентированный сервис, как стратегическое преимущество».
На мастер-классе вы узнаете:
Гарретт Джонстон (Ирландия)
Узнать подробности о мастер-классе, пройдя по ссылке johnston.clubnec.ru
Или позвонить по телефону: 8 843 207 01 00
Узнать подробности о мастер-классе, пройдя по ссылке johnston.clubnec.ru
Или позвонить по телефону: 8 843 207 01 00
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