Первый Республиканский ИТ-Кластерный форум 2016

По инициативе Министерства экономики Республики Татарстан, Камского центра кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, ННО «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны и региона «Закамье» состоится Первый Республиканский ИТ-Кластерный форум 2016.

Форум проводится в целях оценки текущего состояния и развития ИТ-кластера Республики Татарстан и отрасли информационных технологий в целом. В мероприятии планируют принять участие представители Министерств и ведомств Республики Татарстан, общественных организаций Республики Татарстан, руководители крупных предприятий, ИТ-компаний и т.д.

В рамках Форума планируется проведение ряда тематических мероприятий, в том числе пленарной сессии на тему «Формы государственного и частного финансирования (гранты, субсидии, венчурный капитал для ИТ-компаний)» круглых столов по ИТ-решениям для муниципальных органов власти, системы здравоохранения, сельского хозяйства, интеллектуальных транспортных систем и сектора МСП в целом.

Организационный Комитет ИТ-Форума:

Пучкин Константин Юрьевич – 8 960 066 89 50, email: konstantinpuchkin@yandex.ru Гурьянова Наталья Алексеевна – 8 960 066 89 58, email: natalgur90@gmail.com