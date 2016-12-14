14 дек. 2016

Первый Республиканский ИТ-Кластерный форум 2016

По инициативе Министерства экономики Республики Татарстан, Камского центра кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, ННО «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны и региона «Закамье» состоится Первый Республиканский ИТ-Кластерный форум 2016.

Форум проводится в целях оценки текущего состояния и развития ИТ-кластера Республики Татарстан и отрасли информационных технологий в целом. В мероприятии планируют принять участие представители Министерств и ведомств Республики Татарстан, общественных организаций Республики Татарстан, руководители крупных предприятий, ИТ-компаний и т.д.

В рамках Форума планируется проведение ряда тематических мероприятий, в том числе пленарной сессии на тему «Формы государственного и частного финансирования (гранты, субсидии, венчурный капитал для ИТ-компаний)» круглых столов по ИТ-решениям для муниципальных органов власти, системы здравоохранения, сельского хозяйства, интеллектуальных транспортных систем и сектора МСП в целом.

Организационный Комитет ИТ-Форума:

Пучкин Константин Юрьевич – 8 960 066 89 50, email: konstantinpuchkin@yandex.ru Гурьянова Наталья Алексеевна – 8 960 066 89 58, email: natalgur90@gmail.com

Время

проведения

Наименование мероприятия

Место

проведения

8:00 — 9:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

Холл

8:00 — 9:00

КОФЕ-БРЕЙК

Холл

8:00 — 15:00

РАБОТА ВЫСТАВКИ

Холл

9:00 — 10:30

СЕМИНАРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЗОЛЮЦИЮ ФОРУМА

Переговорные

ИТ-решения для муниципальных органов власти.
ИТ-решения в области здравоохранения.
ИТ –решения в области сельского хозяйства.

10:30 — 12:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ТЕМУ:

Формы государственного и частного финансирования (гранты, субсидии, венчурный капитал для ИТ-компаний)

Конференц-зал

ИТ-Парка

12:00 — 13:00

ОБЕД

Холл

13:00 — 14:30

СЕМИНАРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЗОЛЮЦИЮ ФОРУМА

Переговорные

ИТ-разработки в области интеллектуальных транспортных систем.
ИТ-решения для оптимизации внутренних процессов и коммерческой деятельности МСП
Выход отечественных ИТ-компаний на зарубежные рынки: истории успеха и лучшие практики.

Контакты

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке ИТфорумРТ.РФ

по вопросам участия в выставке:

Пучкин Константин Юрьевич – 8 960 066 89 50, email: konstantinpuchkin@yandex.ru

по вопросам участия в Форуме и регистрации:

Гурьянова Наталья Алексеевна – 8 960 066 89 58, email: natalgur90@gmail.com

по вопросам аккредитации СМИ:

Голова Лилия Сергеевна – 8 987 063 87 77, email: liliya_golova@mail.ru

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