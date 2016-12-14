По инициативе Министерства экономики Республики Татарстан, Камского центра кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, ННО «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны и региона «Закамье» состоится Первый Республиканский ИТ-Кластерный форум 2016.
Форум проводится в целях оценки текущего состояния и развития ИТ-кластера Республики Татарстан и отрасли информационных технологий в целом. В мероприятии планируют принять участие представители Министерств и ведомств Республики Татарстан, общественных организаций Республики Татарстан, руководители крупных предприятий, ИТ-компаний и т.д.
В рамках Форума планируется проведение ряда тематических мероприятий, в том числе пленарной сессии на тему «Формы государственного и частного финансирования (гранты, субсидии, венчурный капитал для ИТ-компаний)» круглых столов по ИТ-решениям для муниципальных органов власти, системы здравоохранения, сельского хозяйства, интеллектуальных транспортных систем и сектора МСП в целом.
Организационный Комитет ИТ-Форума:
Пучкин Константин Юрьевич – 8 960 066 89 50, email: konstantinpuchkin@yandex.ru Гурьянова Наталья Алексеевна – 8 960 066 89 58, email: natalgur90@gmail.com
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Время
проведения
|
Наименование мероприятия
|
Место
проведения
|
8:00 — 9:00
|
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
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Холл
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8:00 — 9:00
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КОФЕ-БРЕЙК
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Холл
|
8:00 — 15:00
|
РАБОТА ВЫСТАВКИ
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Холл
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9:00 — 10:30
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СЕМИНАРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЗОЛЮЦИЮ ФОРУМА
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Переговорные
|ИТ-решения для муниципальных органов власти.
|ИТ-решения в области здравоохранения.
|ИТ –решения в области сельского хозяйства.
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10:30 — 12:00
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ТЕМУ:
Формы государственного и частного финансирования (гранты, субсидии, венчурный капитал для ИТ-компаний)
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Конференц-зал
ИТ-Парка
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12:00 — 13:00
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ОБЕД
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Холл
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13:00 — 14:30
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СЕМИНАРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЗОЛЮЦИЮ ФОРУМА
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Переговорные
|ИТ-разработки в области интеллектуальных транспортных систем.
|ИТ-решения для оптимизации внутренних процессов и коммерческой деятельности МСП
|Выход отечественных ИТ-компаний на зарубежные рынки: истории успеха и лучшие практики.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке ИТфорумРТ.РФ
по вопросам участия в выставке:
Пучкин Константин Юрьевич – 8 960 066 89 50, email: konstantinpuchkin@yandex.ru
по вопросам участия в Форуме и регистрации:
Гурьянова Наталья Алексеевна – 8 960 066 89 58, email: natalgur90@gmail.com
по вопросам аккредитации СМИ:
Голова Лилия Сергеевна – 8 987 063 87 77, email: liliya_golova@mail.ru
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