24 нояб. 2016

Бизнес-бранч "Чего ждать от рынка лизинга"

Бизнес-бранч

24 ноября интернет-газета «Реальное время» соберет представителей лизинговых компаний, чтобы обсудить проблемы и перспективы рынка.

Тезисы встречи:

  • Как чувствует себя лизинговый бизнес в кризисный период
  • Какова динамика лизингового портфеля в последние годы, и что стало ее локомотивом
  • Менялась ли доля российского оборудования в отраслевой структуре имущества рынка в последние годы
  • Каков прогноз развития лизингового рынка в нынешних экономических условиях

Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия:

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