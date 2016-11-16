Конференция «Торговый центр будущего»

16 ноября в Казани пройдет ежегодная конференция «Торговый центр будущего». Мероприятие объединит собственников и управляющих торговыми объектами из Республики Татарстан, а также других регионов Поволжья. Конференция традиционно пройдет в самом центре Казани, в отеле «Шаляпин» (ул. Университетская, дом 7).

Событие войдет в федеральную серию бизнес-конференций «Торговый центр будущего», которые уже более трех лет проводятся в крупных городах страны – Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и тд. Организатор - Группа Ekbpromo.

Среди экспертов «Торгового центра будущего в Казани» ведущие практики в сфере торгового девелопмента и ритейла. Среди них заявлены генеральный директор Go Park (г. Москва) Дмитрий Скляренко, управляющий партнер и главный архитектор проектного бюро Portner Architects (г. Москва) Саша Лукич, генеральный директор агентства маркетинговых коммуникаций PromotionRealty (г. Москва) Виталия Львова, консультант, автор концепции проекта Лайфстайл центра «Башкирия» Андрей Панин и другие.

Участники конференции «Торговый центр будущего в Казани» обсудят темы, затрагивающие вопросы оптимизации и сокращения расходов в сфере управления и эксплуатации ТЦ. Эксперты предложат реальные решения повышения эффективности объектов в период экономической турбулентности, а также оптимизации отношений с арендаторами.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте.