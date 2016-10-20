I международный Форум по проектиро- ванию жилой среды «Среда для жизни: новые стандарты»

20 и 21 октября в г. Иннополис пройдет I международный Форум по проектированию жилой среды «Среда для жизни: новые стандарты».

Форум организован Агентством ипотечного жилищного кредитования по поручению Правительства Российской Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и при поддержке Правительства Республики Татарстан.

В мероприятии примут участие Первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, генеральный директор АИЖК Александр Плутник.

В рамках Форума эксперты обсудят масштабную задачу по изменению подходов к жилищному строительству и принципов благоустройства во всех регионах России, возможные направления обновления законодательной базы в сфере городского планирования, жилищного строительства и благоустройства, а также формирования культуры проектирования и работы с жилой и городской средой.

Первый день форума – 20 октября – будет посвящен вопросам организации городской среды – от влияния на нее отдельного человека до процесса формирования новой законодательной базы для российских городов. В рамках образовательной программы участники обсудят современные стандарты качества жилья и подходы к его проектированию, перспективы развития городской среды и российского рынка жилой недвижимости, роль и влияние ограничений и норм на качество жилой среды.

В первый день на форуме выступят Сергей Чобан (руководитель, управляющий партнер АБ SPEECH), Елена Гонсалеc («МАРШ»), Кристоф Коль (основатель бюро KK Architekten), Иван Сухих (главный архитектор, «Брусника»), Ольга Алексакова и Юлия Бурдова (партнеры АБ Buromoscow), Эдуард Моро (основатель студии Off-the-Grid), Эндрю Калея Четти (партнер бюро Umbrellium) и многие другие.

В рамках второго дня форума – 21 октября – эксперты обсудят вопросы регулирования новых параметров развития жилой среды: как актуализировать повестку развития российских городов, формируя новые ценности? Каким должен быть новый стандарт российского жилья и каковы его критерии? В этот же день участники форума познакомятся с примерами мирового опыта в проектировании стандартного жилья, а также с архитектурно-планировочными решениями, которые позволяют повысить качество жилья.

Во второй день форума выступят Гил Пеньялоса (председатель World Urban Parks, основатель и председатель 8-80 Cities), Сергей Кузнецов (главный архитектор г. Москвы), Денис Леонтьев (генеральный директор КБ «Стрелка»), Рикардо Бофилл (руководитель Ricardo Bofill Taller de Arquitectura), Филипп Болл (директор архитектурного бюро Dyer), Ханс Штимманн (экс главный архитектор Берлина), Наринэ Тютчева (руководитель АБ «Рождественка), Хоан Антон Санчес (президент Mediaurban), и другие.

Более подробную информацию о форуме вы можете узнать на официальном сайте мероприятия.