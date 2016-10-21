21 окт. 2016

Бизнес-бранч «Источник бизнеса: где взять деньги на развитие компании?»

Бизнес-бранч «Источник бизнеса: где взять деньги на развитие компании?»

21 октября интернет-газета «Реальное время» собирает представителей малого и среднего бизнеса, общественных организаций и государственных структур, чтобы обсудить вопросы кредитования МСБ.

Тезисы встречи:

  • Какие риски являются основными сейчас для стабильной работы малого бизнеса в России;
  • Какова динамика кредитования МСБ в 2016-м году;
  • Что предлагают кредитные организации: популярные и новые на рынке предложения для бизнеса;
  • Потребуется ли кредитным организациям дополнительная помощь государства, если ситуация в экономике не улучшится?

Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

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