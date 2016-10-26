26 окт. 2016

Бизнес-бранч «Банковские услуги для участников тендеров - проблемы и перспективы»

Бизнес-бранч «Банковские услуги для участников тендеров - проблемы и перспективы»

26 октября интернет-газета «Реальное время» соберет представителей банковского сектора, чтобы обсудить проблемы и перспективы сегмента банковских услуг для участников тендеров.

Тезисы встречи:

  • Тенденции правового регулирования банковских гарантий, развитие электронных инструментов;
  • Банковские гарантии - главные риски гарантов, бенефициаров и принципалов;
  • Гарантии для коммерческих закупок - проблемы и перспективы сегмента;
  • Взаимодействие банков и торговых площадок.

Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия:


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