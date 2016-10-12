12 окт. 2016

Online-конференция с Яковом Геллером

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12 октября в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Яков Геллер, генеральный директор ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям РТ.

Тезисы к обсуждению:

  • Итоги работы биржи строительных материалов
  • Как идет работа над созданием биржи продовольственных товаров
  • Открыла ли площадка smb.tattis.ru доступ для малого и среднего бизнеса к закупкам у госкорпораций

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