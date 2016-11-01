Международный бизнес-форум «Россия-Азия: сотрудничество ради процветания»

Одно из главных событий в области торгово-экономических отношений России и Азии пройдет 1-3 ноября в Москве.

В рамках трех дней форума будет организована насыщенная деловая и культурная программа, включая порядка двадцати круглых столов и дискуссионных панелей, пресс-конференции, b2b и b2g переговоры, а так же выставочная экспозиция инвест-проектов. Форум посетят более 1000 участников из стран Азии и СНГ, политики, эксперты, общественные деятели, руководители отраслевых союзов и ассоциаций, представителей СМИ.

Основные цели форума:

Консультации по выходу компаний на азиатские рынки

Расширение торговых и производственно-логистических связей

Поиск поставщиков и инвесторов

Информационное сопровождение контрактов

Языки форума: русский, английский, китайский



Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте Форума.