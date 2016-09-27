С 27 по 29 сентября в Москве пройдет Первый Франко-Российский бизнес-форум. Главной идеей предстоящего мероприятия является «Бизнес без политики», которая объединит предпринимателей России и Франции, готовых к взаимному и дружественному диалогу по развитию совместного делового партнерства.
Соглашение о проведении Первого Франко-Российского бизнес-форума было достигнуто во время XX Петербургского экономического форума, на площадке которого состоялось обсуждение актуальных проблем новой международной реальности и вызовов, которые стоят перед мировой экономикой. Первый Франко-Российский бизнес-форум станет продолжением инициатив Петербургского форума, на котором Президент Российской Федерации Владимир Путин авторитетно заявил, что «руководство страны будет и дальше прилагать все усилия по привлечению иностранных инвесторов и созданию для них благоприятного климата».
Основные цели и задачи бизнес-форума – развитие реального бизнес-партнерства в части создания новых совместных производств, увеличения поставок конкурентных товаров на российский рынок, продвижения инновационных технологий и отраслевых проектов. Все эти аспекты участники обсудят в рамках серии В2В-встреч.
К участию в бизнес-форуме приглашены члены французского правительства, представители министерств и ведомств Франции. С российской стороны в мероприятии примут участие представители Администрации Президента Российской Федерации, министерств и ведомств Российской Федерации, главы и представители администрации субъектов России.
С подробностями программы мероприятий Первого Франко-Российского бизнес-форума можно ознакомиться на сайте.
По вопросам участия можно обращаться: Яна Кузина (8-495-258-00-26, доб. 124), Елизавета Коватева (8-495-258-00-26, доб. 147); E-mail: frforum@inconnect.ru.
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