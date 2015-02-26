Деловая конференция «Современный торговый центр в Татарстане»

Деловая конференция «Современный торговый центр в Татарстане» объединит на одной площадке представителей власти, девелоперов торговых центров, представителей розничных сетей, а также международных консультантов. Конференция пройдет при участии Администрации г. Казани и отраслевого партнера - международной консалтинговой компании JLL. Организаторы мероприятия – Российский Совет Торговых Центров (РСТЦ) и компания Promotion Realty.

Деловая программа включает отчет по результатам 2014 года, экспертные прогнозы на 2015 год, обзор рынка торговой недвижимости г. Казань и республики Татарстан, а также ряд актуальных вопросов, посвященных управлению торговым центрам в нестабильной экономической ситуации.

В чем состоит эффективный маркетинг ТЦ в условиях сокращения спроса? Как построить взаимовыгодные отношения с арендаторами в кризисный период? Возможно ли сократить затраты на эксплуатацию торговых объектов? На эти и многие другие вопросы профессионалы ответят в ходе открытой дискуссии.

В конференции примут участие:

Ильсур Метшин, Мэр города Казань

Рустем Гафаров, Глава МКУ Администрации Советского района города Казань

Шамиль Агеев, Председатель правления Торгово-Промышленной Палаты РТ

Булат Шакиров, Президент РСТЦ, Генеральный директор Praktika Development

Олег Войцеховский, Управляющий директор РСТЦ

Муслима Латыпова, Генеральный директор ООО «Бахетле»

Лилия Ибатулина, Управляющий ТРЦ «Южный»

Полина Камалова, Руководитель по маркетингу ТРЦ «Южный»

и другие.

Деловая конференция в Казани входит в цикл «Энциклопедия Торговой Недвижимости», разработанный РСТЦ. Основной целью проведения подобных мероприятий в различных регионах России является повышение профессионального уровня участников рынка торговой недвижимости, налаживание диалога между инвестиционными институтами, девелоперами торговых центров и ритейлерами, а также сплочение профессионального рынка.

Формат конференций сочетает выступления экспертов отрасли, обсуждение кейсов, обмен опытом участников рынка торговой недвижимости, а также тур по знаковым торговым центрам региона, где проходит мероприятие.

Программа мероприятий

26 февраля

Study тур по торговой недвижимости Казани

Ознакомительный тур по торговым центрам г. Казани с представителями администраций ТЦ

Мастерская «Антикризисное управление региональным ТЦ на примере ТЦ «Южный Казань»

Полное расписание дня:

10.30 – 11.00 Начало регистрации в отеле Ривьера Казань (ул. Фатыха Амирхана, 1A)

11.00 – 11.20 Выезд группы из отеля Ривьера Казань на автобусе в ТЦ "Кольцо"

11.20 – 12.20 Обзорная экскурсия по ТЦ "Кольцо" с представителями УК ТЦ

12.20 – 12.40 Выезд группы из ТЦ "Кольцо" на автобусе в ТРЦ "Мега Казань"

12.40 – 13.40 Обзорная экскурсия по ТРЦ "Мега Казань" с представителями УК ТРЦ

13.40 – 13.50 Выезд группы из ТРЦ "Мега Казань" на автобусе в ТРЦ "Южный" (г. Казань)

13.50 – 17.00 Мастерская Антикризисное управление региональным ТЦ на примере ТРЦ "Южный"

Место проведения: ТРЦ "Южный" (г. Казань, проспект Победы, 91).

В рамках Мастерской мы разберем объект по направлениям:

Концепция и формат ТРЦ. Спикер: Шеннон Куилти, Директор по России, Начальник отдела управления торговой недвижимостью JLL

Спикер: Шеннон Куилти, Директор по России, Начальник отдела управления торговой недвижимостью JLL Сдача в аренду и арендная политика. Спикер: Ирина Чернавина, Директор Отдела брокириджа, контроля качества концепций и состава арендаторов торговых центров, Отдел Управления коммерческой недвижимость JLL

Спикер: Ирина Чернавина, Директор Отдела брокириджа, контроля качества концепций и состава арендаторов торговых центров, Отдел Управления коммерческой недвижимость JLL Технические особенности ТРЦ. Спикер: Лилия Ибатуллина, Управляющий ТРЦ "Южный"

Спикер: Лилия Ибатуллина, Управляющий ТРЦ "Южный" Позиционирование и продвижение ТРЦ. Спикер: Полина Камалова, Руководитель по маркетингу ТРЦ "Южный"

Теоретическая часть проекта дополнена профессиональной экскурсией по торговым галереям и технологическим помещениям объекта

17.00 – 19.00 Заключительный фуршет в Guinness Pub, ТРЦ "Южный" (г. Казань, проспект Победы, 91).

27 февраля

Конференция «Современный ТЦ в Татарстане. Тенденции, цифры, перспективы развития»

Место проведения: Отель Ривьера Казань (ул. Фатыха Амирхана, 1A)

9.30 – 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк



10.00-10.30 Приветственное слово участникам конференции от официальных лиц и организаторов.



10.30 – 12.30 Круглый стол «Торговая недвижимость и ритейл в Татарстане: ориентиры развития в кризисных условиях»

Модератор: Елена Соловьева, Руководитель по маркетингу, Отдел Управления Коммерческой недвижимостью JLL

Основные темы:

Потребительский рынок Татарстана: Итоги 2014 и прогнозы на 2015 год

Обзор рынка стрит-ритейла в Казани

Обзор рынка торговых центров Казани

Перспективные возможности для девелопмента торговых центров в соответствии с планами развития территории города Казани.

12.30 - 13.30 ОБЕД

13.30 – 15.00 Круглый стол «Маркетинговые инструменты как способ сохранить привлекательность торгового центра»

Модератор: Виталия Львова, генеральный директор Promotion Realty

Основные темы:

Специфика поведения потребителей в Казани. Основные игроки рынка

Маркетинг ТЦ в условиях усиления конкуренции и падения покупательской способности

Реконцепция и специализация действующих торговых центров: перспективы рынка Казани

15.00 - 15.30 КОФЕ-БРЕЙК

15.30 – 17.00 Круглый стол «Современные практики эффективной работы с арендаторами»

Модератор: Булат Шакиров, Президент РСТЦ, Генеральный директор Praktika Development

Основные темы: