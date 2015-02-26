26 февр. 2015

Деловая конференция «Современный торговый центр в Татарстане»

Деловая конференция «Современный торговый центр в Татарстане»

Деловая конференция «Современный торговый центр в Татарстане» объединит на одной площадке представителей власти, девелоперов торговых центров, представителей розничных сетей, а также международных консультантов. Конференция пройдет при участии Администрации г. Казани и отраслевого партнера - международной консалтинговой компании JLL. Организаторы мероприятия – Российский Совет Торговых Центров (РСТЦ) и компания Promotion Realty.

Деловая программа включает отчет по результатам 2014 года, экспертные прогнозы на 2015 год, обзор рынка торговой недвижимости г. Казань и республики Татарстан, а также ряд актуальных вопросов, посвященных управлению торговым центрам в нестабильной экономической ситуации.

В чем состоит эффективный маркетинг ТЦ в условиях сокращения спроса? Как построить взаимовыгодные отношения с арендаторами в кризисный период? Возможно ли сократить затраты на эксплуатацию торговых объектов? На эти и многие другие вопросы профессионалы ответят в ходе открытой дискуссии.

В конференции примут участие:

Ильсур Метшин, Мэр города Казань

  • Рустем Гафаров, Глава МКУ Администрации Советского района города Казань
  • Шамиль Агеев, Председатель правления Торгово-Промышленной Палаты РТ
  • Булат Шакиров, Президент РСТЦ, Генеральный директор Praktika Development
  • Олег Войцеховский, Управляющий директор РСТЦ
  • Муслима Латыпова, Генеральный директор ООО «Бахетле»
  • Лилия Ибатулина, Управляющий ТРЦ «Южный»
  • Полина Камалова, Руководитель по маркетингу ТРЦ «Южный»

и другие.

Деловая конференция в Казани входит в цикл «Энциклопедия Торговой Недвижимости», разработанный РСТЦ. Основной целью проведения подобных мероприятий в различных регионах России является повышение профессионального уровня участников рынка торговой недвижимости, налаживание диалога между инвестиционными институтами, девелоперами торговых центров и ритейлерами, а также сплочение профессионального рынка.

Формат конференций сочетает выступления экспертов отрасли, обсуждение кейсов, обмен опытом участников рынка торговой недвижимости, а также тур по знаковым торговым центрам региона, где проходит мероприятие.

Программа мероприятий

26 февраля

Study тур по торговой недвижимости Казани
Ознакомительный тур по торговым центрам г. Казани с представителями администраций ТЦ
Мастерская «Антикризисное управление региональным ТЦ на примере ТЦ «Южный Казань»

Полное расписание дня:

10.30 – 11.00 Начало регистрации в отеле Ривьера Казань (ул. Фатыха Амирхана, 1A)
11.00 – 11.20 Выезд группы из отеля Ривьера Казань на автобусе в ТЦ "Кольцо"
11.20 – 12.20 Обзорная экскурсия по ТЦ "Кольцо" с представителями УК ТЦ
12.20 – 12.40 Выезд группы из ТЦ "Кольцо" на автобусе в ТРЦ "Мега Казань"
12.40 – 13.40 Обзорная экскурсия по ТРЦ "Мега Казань" с представителями УК ТРЦ
13.40 – 13.50 Выезд группы из ТРЦ "Мега Казань" на автобусе в ТРЦ "Южный" (г. Казань)
13.50 – 17.00 Мастерская Антикризисное управление региональным ТЦ на примере ТРЦ "Южный"

Место проведения: ТРЦ "Южный" (г. Казань, проспект Победы, 91).

В рамках Мастерской мы разберем объект по направлениям:

  • Концепция и формат ТРЦ. Спикер: Шеннон Куилти, Директор по России, Начальник отдела управления торговой недвижимостью JLL
  • Сдача в аренду и арендная политика. Спикер: Ирина Чернавина, Директор Отдела брокириджа, контроля качества концепций и состава арендаторов торговых центров, Отдел Управления коммерческой недвижимость JLL
  • Технические особенности ТРЦ. Спикер: Лилия Ибатуллина, Управляющий ТРЦ "Южный"
  • Позиционирование и продвижение ТРЦ. Спикер: Полина Камалова, Руководитель по маркетингу ТРЦ "Южный"

Теоретическая часть проекта дополнена профессиональной экскурсией по торговым галереям и технологическим помещениям объекта

17.00 – 19.00 Заключительный фуршет в Guinness Pub, ТРЦ "Южный" (г. Казань, проспект Победы, 91).

27 февраля

Конференция «Современный ТЦ в Татарстане. Тенденции, цифры, перспективы развития»

Место проведения: Отель Ривьера Казань (ул. Фатыха Амирхана, 1A)

9.30 – 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

10.00-10.30 Приветственное слово участникам конференции от официальных лиц и организаторов.

10.30 – 12.30 Круглый стол «Торговая недвижимость и ритейл в Татарстане: ориентиры развития в кризисных условиях»
Модератор: Елена Соловьева, Руководитель по маркетингу, Отдел Управления Коммерческой недвижимостью JLL

Основные темы:

  • Потребительский рынок Татарстана: Итоги 2014 и прогнозы на 2015 год
  • Обзор рынка стрит-ритейла в Казани
  • Обзор рынка торговых центров Казани
  • Перспективные возможности для девелопмента торговых центров в соответствии с планами развития территории города Казани.

12.30 - 13.30 ОБЕД

13.30 – 15.00 Круглый стол «Маркетинговые инструменты как способ сохранить привлекательность торгового центра»
Модератор: Виталия Львова, генеральный директор Promotion Realty

Основные темы:

  • Специфика поведения потребителей в Казани. Основные игроки рынка
  • Маркетинг ТЦ в условиях усиления конкуренции и падения покупательской способности
  • Реконцепция и специализация действующих торговых центров: перспективы рынка Казани

15.00 - 15.30 КОФЕ-БРЕЙК

15.30 – 17.00 Круглый стол «Современные практики эффективной работы с арендаторами»
Модератор: Булат Шакиров, Президент РСТЦ, Генеральный директор Praktika Development

Основные темы:

  • Эффективные способы привлечения арендаторов в торговые центры
  • Принципы реализации взаимовыгодных отношений с арендаторами в кризисный период
  • Перспективы развития франчайзинга в Казани
  • Извлечение неарендного дохода в ТЦ как способ увеличения ЧОД

Контакты

Если вы хотите посетить конференцию или получить дополнительную информацию, свяжитесь с Любовью Дидиной, написав на pr@promo-realty.ru или по тел. +7 (495) 374-68-48, или с Аленой Поскакариной: poskakarina@rcsc.info, тел. +7 (495) 620-46-1

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