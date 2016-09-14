Машиностроительный кластерный форум Республики Татарстан

14-15 сентября 2016 года в ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» в городе Набережные Челны пройдет Машиностроительный кластерный форум Республики Татарстан «Цифровое производство и будущее автомобильной промышленности». Организатором форума выступают Кабинет Министров Республики Татарстан, Исполнительный комитет города Набережные Челны, Камский инновационный территориально-производственный кластер, Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан и Машиностроительный кластер Республики Татарстан.

Цель форума заключается в объединении промышленных предприятий, научных кругов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации для формирования новых точек экономического роста страны в машиностроительной отрасли.



В мероприятии ожидается участие более полутысячи участников, среди которых представители крупных, средних и малых машиностроительных предприятий регионов Российской Федерации и Республики Татарстан, научно-образовательных организаций, государственной и частной инфраструктуры поддержки и развития бизнеса.

14 сентября

Работа форума начнется с пленарного заседания «Индустрия 4.0 - новые вызовы и новые возможности для автомобильной промышленности» при участии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Республики Татарстан ПАО «КАМАЗ», «ФОРД Соллерс Холдинг», SIEMENS, KUKA ROBOTICS, Ассоциации кластеров и технопарков и Машиностроительного кластера Республики Татарстан. Также в этот день состоятся круглые столы и семинары по актуальным темам машиностроительной отрасли, в том числе будут проведены Дни поставщиков с компаниями SIEMENS, ЗАО «Интерскол» и ЗАО «ВИП».

15 сентября

В этот день пройдут круглые столы и семинары с компаниями SIEMENS, SIEMENS PLM и KUKA. В последний день работы форума планируется посещение Особой экономической зоны «Алабуга», ПАО «КАМАЗ», Инжинирингового центра КФУ и Набережночелнинского литейно-механического завода «Магнолия».

Регистрация на мероприятие открыта на официальном сайте: МашкластерРТ.РФ

Участие бесплатное.

Генеральными партнерами мероприятия выступают компании SIEMENS и KUKA.

По всем вопросам Вы можете обратиться в организационный комитет Машиностроительного кластерного форума Республики Татарстан по тел.: +7 (8552) 53-43-18 или эл. почте: forum@kamaklaster.ru