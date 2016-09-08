Клуб кадровых решений для HR-директоров «Молодежная политика на предприятиях Республики Татарстан»

Компания «GMC Consulting» совместно с Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан приглашают Вас на очередное заседание Клуба кадровых решений для HR-директоров и руководителей кадровых служб организаций и предприятий РТ «Молодежная политика на предприятиях Республики Татарстан в рамках стратегии Татарстан-2030».

Ведущий заседания: Галина Маштакова - директор «GMC Consulting», член Совета по вопросам кадровой политики при Президенте Республики Татарстан.

Участие в заседании клуба бесплатное.На заседании клуба будут рассмотрены вопросы, связанные с привлечением, удержанием и развитием на предприятиях Республики Татарстан молодежи.

О Вашем участии необходимо сообщить нам по телефонам: (843)246-44-48, 8 (953) 499-55-70, 8 (953) 482-25-22

Место проведения: г. Казань, ул. Чернышевского д. 39, гостиничный комплекс «Ramada», 2-ой этаж, офис 4 (отдельный вход с ул. Чернышевского, «Люкс-Мастер»).