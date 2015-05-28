9-ая Всероссийская конференция ITSF

28-29 мая в Казани откроет свои двери девятый всероссийский IT&Security Forum. Форум ежегодно становится центром притяжения для нескольких сотен профессионалов в области ИТ. Мероприятие поддерживает около 30 партнеров из числа ведущих мировых и отечественных производителей программного обеспечения и оборудования. На конференцию съезжается более 700 участников из различных городов России и ближнего зарубежья.

IT&Security Forum - одно из крупнейших ИТ-событий России. На казанский форум съезжаются участники из более чем 50 городов нашей страны и ближнего зарубежья.

«IT&Security Forum – отличная площадка для встречи и обмена мнениями, привлекающая участников со всей России, - комментирует Роман Шайхутдинов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан—министр информатизации и связи Республики Татарстан – Благодаря форуму гости республики могут по достоинству оценить ИТ-потенциал Татарстана и перспективы его развития».

ITSF 2015 пройдет в традиционном для себя формате. Ключевыми темами деловой части форума станут информационная и физическая безопасность объектов, защита АСУ ТП, кибербезопасность, использование open source на фоне политики импортозамещения, эффективное использование ИТ- инфраструктуры, мобильные решения и облачные технологии.

Выставочная зона вновь порадует обилием свежих решений и технологий. В прошлом году общий объем уникального оборудования, представленного партнерами форума, составил более 80 кубических метров.

«Сложная политическая и экономическая ситуация в первую очередь повлияла на отечественную ИТ-отрасль. За последний год произошли значительные изменения на законодательном уровне – в области кибербезопасности АСУ ТП и защиты персональных данных. Появились новые тенденции развития рынка, такие как импортозамещение. Компаниям необходимо адаптироваться к новым реалиям. В таких условиях важность IT&Security Forum заметно возрастает, - комментирует Айдар Гузаиров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании ICL-КПО ВС, - Площадка предоставляет ряд уникальных возможностей. В первую очередь, это обзор передовых решений рынка и возможность диалога с представителями крупнейших мировых и отечественных производителей программного обеспечения и оборудования. Кроме того, в изменившихся условиях особую ценность приобретает общение. Участники могут поделиться опытом с коллегами, вместе обсудить волнующие вопросы и даже наметить пути их решения»



Подробности на официальном сайте мероприятия

Место проведения: г. Казань, ул. Н. Ершова, 1а, ГТРК "Корстон"