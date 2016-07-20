20 июля 2016

Научно-популярный лекторий «Операция ночь»

Научно-популярный лекторий «Операция ночь»

20 июля Казанский университет приглашает всех желающих на заключительную часть научно-популярного лектория с интерактивными зонами под открытым небом на площадке КСК «УНИКС» (ул. Профессора Нужина, д.2). «Операция ночь» посвящена естественнонаучному направлению, она объединит Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт экологии и природопользования.

По традиции знания будут представлены в доступной форме, а обучение пройдет в форме развлечения. В течение всего вечера для гостей будет звучать живая музыка, работать фудкорт и развлекательные активности. С 19 часов стартуют два параллельных образовательных лектория, следом начнут курсировать автобусы, которые доставят посетителей в учебные лаборатории институтов. Попасть на все открытые в эту ночь площадки может любой желающий бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте проекта night.kpfu.ru.

ПРОГРАММА

Дополнительные площадки:

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ (ул. К.Маркса, 74),

Главное здание казанского университета (ул. Кремлевская, д. 18)

Научно-образовательный центр фармацевтики (ул. Парижской коммуны, д. 9)

Для развоза гостей на дополнительные площадки будет работать трансфер с 19.30 и каждые полчаса. Место сбора у автобусов - комплекс "Сковородка" напротив главного здания.

Лекторий 1. УНИКС, большой зал

Время

Лекция

Спикер

Аннотация

19.00

Микробы - наши друзья и враги

Ольга Ильинская, д.н., профессор, заведующая кафедрой микробиологии ИФМиБ КФУ

Каково значение микробиологии для человека? Примеры вредных и полезных микроорганизмов, а также возможности их применения в нашей жизни.

19.30

Климат: угрозы и вызовы человечеству

Юрий Переведенцев, д.н., профессор, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы ИнЭП КФУ

Тенденции изменения климата в современности и будущем, а также их последствия для природы и человека.

20.00

В чем опасность и как определить атеросклероз?

Айдар Шарафеев, д.н., профессор, заведующий отделением ренгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения университетской клиники КФУ

Почему так важно знать об атросклерозе? Настоящий бич современности, он все чаще становится причиной смерти людей во всем мире. Вовремя определив его проявление, можно не допустить развитие инфаркта и инсульта.

20.30

Стволовые клетки: мифы, домыслы, реальность

Андрей Киясов, д.н., профессор, директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ

Один из ведущих специалистов России в области регенеративной медицины раскроет тайны стволовых клеток, расскажет, какие они бывают, и как уже сегодня помогают спасать жизни пациентов.

21.00

Загадки генома человека

Эдуард Бабынин, к.н., доцент кафедры генетики ИФМиБ КФУ

Что собой представляет наш геном? Как происходила его эволюция от возникновения эукариот до современного человека? Чем мы отличаемся друг от друга на уровне генома, и как лечить наследственные заболевания.

21.30

Клетки под шубой, или Как из клеток делают киборгов

Равиль Фахруллин, д.н., главный научный сотрудник Междисциплинарного центра "Аналитическая Микроскопия" КФУ

Знакомство с инженерией клеточной поверхности - как «клетки-киборги» могут помочь человеку в клеточной терапии, диагностике заболеваний и даже заселении новых планет.

Лекторий 2. УНИКС, малый зал

Время

Лекция

Спикер

Аннотация

19.00

Наука быть здоровым

Лилия-Евгеньевна Зиганшина, д.н., профессор, заведующая кафедрой фундаментальной и клинической фармакологии ИФМиБ КФУ, директор Кокрейн Россия

Почему все живое на Земле - от микроорганизмов до человека - должно быть здоровым, а все способы поддержания и укрепления здоровья - строго научно доказаны? Надежные доказательства во благо здоровья - в Кокрейновских систематических обзорах.

19.30

Биотехнологии для защиты окружающей среды

Полина Галицкая, к.н., доцент, руководитель НИЛ "Биоконтроль" ИнЭП КФУ

Оказывается, атрибуты повседневности - одежда, еда, лекарства и пр., являются продуктами биотехнологий. Как использовать природные механизмы в промышленных целях? Какие живые организмы являются основной биотехнологий? И какова роль биотехнологий в экономике разных стран?

20.00

Мусор сегодня - сырье будущего или экологическая катастрофа?

Светлана Селивановская , д.н., профессор, директор Института экологии и природопользования КФУ

Система управления отходами. Как их грамотно собирать, применять и получать из них полезные продукты?

20.30

IT-инновации для здоровья

Лилия-Евгеньевна Зиганшина, д.н., профессор, заведующая кафедрой фундаментальной и клинической фармакологии ИФМиБ КФУ, директор Кокрейн Россия

Насколько научно-обоснованными являются те или иные медицинские вмешательства?

Знакомство с принципами разработки систематических обзоров Кокрейн - золотого стандарта научных доказательств в здравоохранении, а также с тем, как эти доказательства доставляются всему миру, и как это помогает сохранить и продлить жизнь

21.00

Чужой среди своих, или Что же такое рак?

Павел Зеленихин, к.н., доцент кафедры микробиологии ИФМиБ КФУ

Как возникают и проявляются онкологические заболевания?

21.30

Война полов: мужчины родом с Марса, а женщины - с Венеры

Ильгизар Рахимов, д.н., профессор, заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья ИФМиБ КФУ

Социально-экологические аспекты формирования мужского и женского гендерного пола у человека

Интерактив. Улица и холл УНИКСа

Время

Антивность

Описание

18.00

Музыкальное выступление

Lazy Days

19.00

Музыкальное выступление

Радиф Кашапов и КО

20.00

Музыкальное выступление

ØPHEŁIA

21.00

Музыкальное выступление

Макс и КО

Весь вечер

Знакомство с микроорганизмами

Возможность увидеть микромир с помощью микроскопа

Весь вечер

Что мы пьем на самом деле?

Определим качество воды из разных районов Казани, а также бутилированной воды от разных производителей

Весь вечер

Проверь артериальное давление

Каждый желающий сможет измерить артериальное давление и получить консультацию

Весь вечер

Кто купается рядом с нами?

Визуализация микроскопических организмов из водных объектов Казани

Весь вечер

Демонстрация уникальных экспонатов Зоологического музея КФУ

Выставка коллекций насекомых, животных

Весь вечер

Опасные мобильники

Определим степень излучения от разных марок мобильных телефонов. Узнаем, опасна ли она для здоровья.

Весь вечер

Наука+искусство

Выставка фотографий, сделанных в лабораториях Института фундаментальной медицины и биологии с помощью микроскопии

Весь вечер

Куда дует ветер

Научимся определять влажность воздуха, скорость и направление ветра, тенденции изменения метеорологических параметров

Весь вечер

Географо-экологическая викторина

Интеллектуальное соревнование на звание лучшего знатока планеты Земля

Весь вечер

Полезные или опасные продукты

Измерим уровень нитратов в овощах и соках популярных марок

Весь вечер

Белково-клеточные взаимодействия: от знаний к практике

Клетки нашего организма: какие они, что выполняют? Как изучают молекулы и клетки человека.

Интерактив. Институт фундаментальной медицины и биологии (ул. К. Маркса, д.74)

Время

Активность

Описание

Место

20.00

21.00

22.00

Как продлить себе жизнь, измеряя артериальное давление?

Часто ли современный человек задумывается над уровнем своего артериального давления и знает ли он, как правильно его измерять? Популярная лекция и практическое занятие

Кафедра фундаментальных основ клинической медицины, ауд. 222 Симуляционного центра

20.00

20.30

21.00

21.30

22.00

Как я устроен? Интерактивные экскурсии по анатомическому музею

Как мы устроены? Как выглядят наши органы? Как они работают? Что с ними происходит, когда человек болеет? Интерактивные экскурсии: Загадки мозга, Сердечные тайны, Секреты печени, Байки из склепа, Органы ставят рекорды.

Кафедра морфологии и общей патологии, 2 этаж

20.00

21.00

22.00

Нужен ли Казани зооботсад?

В активной форме будет организована ролевая игра по проблеме существования Казанского зооботсада

Кафедра биоэкологии, гигиены и общественного здоровья, ауд. 114

20.00

21.00

22.00

IT-инновации для здоровья

Насколько научно-обоснованными являются те или иные медицинские вмешательства. Знакомство с принципами разработки Кокрейновских систематических обзоров как золотого стандарта научных доказательств в здравоохранении. Популярная лекция и практическое занятие

Кокрейн Россия и кафедра фундаментальной и клинической фармакологии, ауд. 118А

20.00

20.30

21.00

21.30

22.00

Как устроены наши зубы?

Интерактивный практикум по строению зубов и гигиене полости рта

Кафедра стоматологии и имплантологии, ауд.101 (фантомный класс)

20.00-22.00

Научись спасать жизнь

Мастер-класс по определению признаков внезапной сердечной смерти и принципам оказания помощи. Сердечно-лёгочная реанимация при внезапной смерти.

Уличная площадка перед институтом

20.00

20.30

21.00

21.30

22.00

Экскурсия по Центру симуляционной медицины

В Институте фундаментальной медицины на площади 400 квадратных метров создана виртуальная больница, где есть палаты разной направленности - приемный покой, кабинет эндоскопии, виртуальная операционная, виртуальная интенсивная терапия, родильное отделение, отделение педиатрии, детская реанимационная. Все это используется для подготовки студентов - будущих врачей, отрабатывающих профессиональные навыки на симуляторах

К. Маркса, 74

Симуляционный центр

Интерактив. Главное здание Казанского университета (ул. Кремлевская, д. 18)

20.00

20.30

21.00

21.30

22.00

Биохимия: прошлое, настоящее, будущее

Основные знания, методы, опыт и успехи биохимии и их влияние на жизнь современного человека. Кто такой биохимик и как им стать?

Кафедра биохимии и биотехнологии, восточное крыло, ауд.117в

20.00

21.00

22.00

Внутренние оптические сигналы живого организма

Как узнать о том, что происходит в мозге животного, и при этом не разрушить его? Эксперименты на мозге крысы и на человеке.

Лаборатория нейробиологии, к.024В

20.00

21.00

22.00

Экскурсии в Зоологический музей

1. «Красота форм в природе» -

механизмы формирования симметрии форм и окраски в животном мире.

2. «Опасные и ядовитые животные» - яркие представители и правила безопасности.

3. «Происхождение жизни и эволюция в «лицах» - современные взгляды на вопросы происхождения жизни на нашей планете.

4. «Такие разные» - многообразие позвоночных животных.

Кафедра зоологии и общей биологии, 219 ауд.

20.00

21.00

22.00

Бактериальные биообрастания: борьба за выживание

Наверняка замечали, что поверхности, контактирующие с водой, покрываются со временем склизким налетом? Это биообрастание, которое в клинических условиях вызывает низкую чувствительность бактерий к антибиотикам и биоцидам, а при обрастании катеторов и имплантов - воспаление и отторжение. Методы исследования, поиск молекулярных мишеней новых лекарственных средств.

Кафедра генетики, восточное крыло, ауд.210в

20.00

20.30

21.00

21.30

22.00

Микробиология - всегда и везде

У гостей института будет возможность познакомиться с удивительным и разнообразным миром микроорганизмов в лаборатории

Кафедра микробиологи, восточное крыло, 3 этаж

20.00

21.00

22.00

А вы правильно стоите на ногах?

Знакомство со стабилографической установкой. Метод позволяет оценить качество функции равновесия. Интерактивное занятие и диагностика.

OpenLab

Двигательная нейрореабилитация, ауд. 0010В, 0017В

20.00

21.00

22.00

Цифра на весах - это не главное!

Определим подробный состав вашего тела (вес, жир, вода, мышцы, кости, метаболический возраст, кости, висцеральный жир).

OpenLab

Двигательная нейрореабилитация, ауд. 0010В, 0017В

20.00

20.30

21.00

21.30

22.00

Путешествие по фитотрону

Популярная лекция «Выращивание растительных тканей и клеток in vitro». Практическое занятие «Растение в пробирке».

Кафедра ботаники и физиологии растений, Восточный полуциркуль во дворе главного здания, холл

Интерактив. Научно-образовательный центр фармацевтики (ул. Парижской коммуны, д. 9)

20.00

20.30

21.00

21.30

22.00

Жизнь на грани

Кто может жить в условиях, смертельных для человека? Уникальные организмы, главные экстремалы нашей планеты.

Подвал

20.00

21.30

Молекулы, Мозг, Мышление

Различия принципов построения компьютеров и мозга. Экспериментальная демонстрация способностей плесени Physarum Polycephalum, активированного выпуска лекарственных препаратов из полимерных микроконтейнеров.

Open Lab Электронный Синапс

20.00

20.30

21.00

21.30

22.00

Game-Experiment Pharmacology

Игра-эксперимент по фармакологии

4 этаж НОЦ фармацевтики, отдел клинической фармакологии и контроля качества и кафедра фундаментальной и клинической фармакологии

20.00

21.00

22.00

Удивительный мир внутри нас. Экскурсия по геномному центру.

Различные уровни организации живой материи, их взаимосвязи. В частности, роль кишечной микробиоты в жизнедеятельности человека. Современные возможности полногеномного анализа.

Ком. 217. Экскурсия по всему первому этажу - геномному центру

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