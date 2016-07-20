Научно-популярный лекторий «Операция ночь»

20 июля Казанский университет приглашает всех желающих на заключительную часть научно-популярного лектория с интерактивными зонами под открытым небом на площадке КСК «УНИКС» (ул. Профессора Нужина, д.2). «Операция ночь» посвящена естественнонаучному направлению, она объединит Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт экологии и природопользования.

По традиции знания будут представлены в доступной форме, а обучение пройдет в форме развлечения. В течение всего вечера для гостей будет звучать живая музыка, работать фудкорт и развлекательные активности. С 19 часов стартуют два параллельных образовательных лектория, следом начнут курсировать автобусы, которые доставят посетителей в учебные лаборатории институтов. Попасть на все открытые в эту ночь площадки может любой желающий бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте проекта night.kpfu.ru.

ПРОГРАММА

Дополнительные площадки:

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ (ул. К.Маркса, 74),

Главное здание казанского университета (ул. Кремлевская, д. 18)

Научно-образовательный центр фармацевтики (ул. Парижской коммуны, д. 9)

Для развоза гостей на дополнительные площадки будет работать трансфер с 19.30 и каждые полчаса. Место сбора у автобусов - комплекс "Сковородка" напротив главного здания.

Лекторий 1. УНИКС, большой зал

Время Лекция Спикер Аннотация 19.00 Микробы - наши друзья и враги Ольга Ильинская, д.н., профессор, заведующая кафедрой микробиологии ИФМиБ КФУ Каково значение микробиологии для человека? Примеры вредных и полезных микроорганизмов, а также возможности их применения в нашей жизни. 19.30 Климат: угрозы и вызовы человечеству Юрий Переведенцев, д.н., профессор, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы ИнЭП КФУ Тенденции изменения климата в современности и будущем, а также их последствия для природы и человека. 20.00 В чем опасность и как определить атеросклероз? Айдар Шарафеев, д.н., профессор, заведующий отделением ренгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения университетской клиники КФУ Почему так важно знать об атросклерозе? Настоящий бич современности, он все чаще становится причиной смерти людей во всем мире. Вовремя определив его проявление, можно не допустить развитие инфаркта и инсульта. 20.30 Стволовые клетки: мифы, домыслы, реальность Андрей Киясов, д.н., профессор, директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Один из ведущих специалистов России в области регенеративной медицины раскроет тайны стволовых клеток, расскажет, какие они бывают, и как уже сегодня помогают спасать жизни пациентов. 21.00 Загадки генома человека Эдуард Бабынин, к.н., доцент кафедры генетики ИФМиБ КФУ Что собой представляет наш геном? Как происходила его эволюция от возникновения эукариот до современного человека? Чем мы отличаемся друг от друга на уровне генома, и как лечить наследственные заболевания. 21.30 Клетки под шубой, или Как из клеток делают киборгов Равиль Фахруллин, д.н., главный научный сотрудник Междисциплинарного центра "Аналитическая Микроскопия" КФУ Знакомство с инженерией клеточной поверхности - как «клетки-киборги» могут помочь человеку в клеточной терапии, диагностике заболеваний и даже заселении новых планет.

Лекторий 2. УНИКС, малый зал

Время Лекция Спикер Аннотация 19.00 Наука быть здоровым Лилия-Евгеньевна Зиганшина, д.н., профессор, заведующая кафедрой фундаментальной и клинической фармакологии ИФМиБ КФУ, директор Кокрейн Россия Почему все живое на Земле - от микроорганизмов до человека - должно быть здоровым, а все способы поддержания и укрепления здоровья - строго научно доказаны? Надежные доказательства во благо здоровья - в Кокрейновских систематических обзорах. 19.30 Биотехнологии для защиты окружающей среды Полина Галицкая, к.н., доцент, руководитель НИЛ "Биоконтроль" ИнЭП КФУ Оказывается, атрибуты повседневности - одежда, еда, лекарства и пр., являются продуктами биотехнологий. Как использовать природные механизмы в промышленных целях? Какие живые организмы являются основной биотехнологий? И какова роль биотехнологий в экономике разных стран? 20.00 Мусор сегодня - сырье будущего или экологическая катастрофа? Светлана Селивановская , д.н., профессор, директор Института экологии и природопользования КФУ Система управления отходами. Как их грамотно собирать, применять и получать из них полезные продукты? 20.30 IT-инновации для здоровья Лилия-Евгеньевна Зиганшина, д.н., профессор, заведующая кафедрой фундаментальной и клинической фармакологии ИФМиБ КФУ, директор Кокрейн Россия Насколько научно-обоснованными являются те или иные медицинские вмешательства? Знакомство с принципами разработки систематических обзоров Кокрейн - золотого стандарта научных доказательств в здравоохранении, а также с тем, как эти доказательства доставляются всему миру, и как это помогает сохранить и продлить жизнь 21.00 Чужой среди своих, или Что же такое рак? Павел Зеленихин, к.н., доцент кафедры микробиологии ИФМиБ КФУ Как возникают и проявляются онкологические заболевания? 21.30 Война полов: мужчины родом с Марса, а женщины - с Венеры Ильгизар Рахимов, д.н., профессор, заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья ИФМиБ КФУ Социально-экологические аспекты формирования мужского и женского гендерного пола у человека

Интерактив. Улица и холл УНИКСа

Время Антивность Описание 18.00 Музыкальное выступление Lazy Days 19.00 Музыкальное выступление Радиф Кашапов и КО 20.00 Музыкальное выступление ØPHEŁIA 21.00 Музыкальное выступление Макс и КО Весь вечер Знакомство с микроорганизмами Возможность увидеть микромир с помощью микроскопа Весь вечер Что мы пьем на самом деле? Определим качество воды из разных районов Казани, а также бутилированной воды от разных производителей Весь вечер Проверь артериальное давление Каждый желающий сможет измерить артериальное давление и получить консультацию Весь вечер Кто купается рядом с нами? Визуализация микроскопических организмов из водных объектов Казани Весь вечер Демонстрация уникальных экспонатов Зоологического музея КФУ Выставка коллекций насекомых, животных Весь вечер Опасные мобильники Определим степень излучения от разных марок мобильных телефонов. Узнаем, опасна ли она для здоровья. Весь вечер Наука+искусство Выставка фотографий, сделанных в лабораториях Института фундаментальной медицины и биологии с помощью микроскопии Весь вечер Куда дует ветер Научимся определять влажность воздуха, скорость и направление ветра, тенденции изменения метеорологических параметров Весь вечер Географо-экологическая викторина Интеллектуальное соревнование на звание лучшего знатока планеты Земля Весь вечер Полезные или опасные продукты Измерим уровень нитратов в овощах и соках популярных марок Весь вечер Белково-клеточные взаимодействия: от знаний к практике Клетки нашего организма: какие они, что выполняют? Как изучают молекулы и клетки человека.

Интерактив. Институт фундаментальной медицины и биологии (ул. К. Маркса, д.74)