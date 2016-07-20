Научно-популярный лекторий «Операция ночь»

20 июля Казанский университет приглашает всех желающих на заключительную часть научно-популярного лектория с интерактивными зонами под открытым небом на площадке КСК «УНИКС» (ул. Профессора Нужина, д.2). «Операция ночь» посвящена естественнонаучному направлению, она объединит Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт экологии и природопользования.
По традиции знания будут представлены в доступной форме, а обучение пройдет в форме развлечения. В течение всего вечера для гостей будет звучать живая музыка, работать фудкорт и развлекательные активности. С 19 часов стартуют два параллельных образовательных лектория, следом начнут курсировать автобусы, которые доставят посетителей в учебные лаборатории институтов. Попасть на все открытые в эту ночь площадки может любой желающий бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте проекта night.kpfu.ru.
Дополнительные площадки:
Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ (ул. К.Маркса, 74),
Главное здание казанского университета (ул. Кремлевская, д. 18)
Научно-образовательный центр фармацевтики (ул. Парижской коммуны, д. 9)
Для развоза гостей на дополнительные площадки будет работать трансфер с 19.30 и каждые полчаса. Место сбора у автобусов - комплекс "Сковородка" напротив главного здания.
Лекторий 1. УНИКС, большой зал
|
Время
|
Лекция
|
Спикер
|
Аннотация
|
19.00
|
Микробы - наши друзья и враги
|
Ольга Ильинская, д.н., профессор, заведующая кафедрой микробиологии ИФМиБ КФУ
|
Каково значение микробиологии для человека? Примеры вредных и полезных микроорганизмов, а также возможности их применения в нашей жизни.
|
19.30
|
Климат: угрозы и вызовы человечеству
|
Юрий Переведенцев, д.н., профессор, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы ИнЭП КФУ
|
Тенденции изменения климата в современности и будущем, а также их последствия для природы и человека.
|
20.00
|
В чем опасность и как определить атеросклероз?
|
Айдар Шарафеев, д.н., профессор, заведующий отделением ренгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения университетской клиники КФУ
|
Почему так важно знать об атросклерозе? Настоящий бич современности, он все чаще становится причиной смерти людей во всем мире. Вовремя определив его проявление, можно не допустить развитие инфаркта и инсульта.
|
20.30
|
Стволовые клетки: мифы, домыслы, реальность
|
Андрей Киясов, д.н., профессор, директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ
|
Один из ведущих специалистов России в области регенеративной медицины раскроет тайны стволовых клеток, расскажет, какие они бывают, и как уже сегодня помогают спасать жизни пациентов.
|
21.00
|
Загадки генома человека
|
Эдуард Бабынин, к.н., доцент кафедры генетики ИФМиБ КФУ
|
Что собой представляет наш геном? Как происходила его эволюция от возникновения эукариот до современного человека? Чем мы отличаемся друг от друга на уровне генома, и как лечить наследственные заболевания.
|
21.30
|
Клетки под шубой, или Как из клеток делают киборгов
|
Равиль Фахруллин, д.н., главный научный сотрудник Междисциплинарного центра "Аналитическая Микроскопия" КФУ
|
Знакомство с инженерией клеточной поверхности - как «клетки-киборги» могут помочь человеку в клеточной терапии, диагностике заболеваний и даже заселении новых планет.
Лекторий 2. УНИКС, малый зал
|
Время
|
Лекция
|
Спикер
|
Аннотация
|
Наука быть здоровым
|
Лилия-Евгеньевна Зиганшина, д.н., профессор, заведующая кафедрой фундаментальной и клинической фармакологии ИФМиБ КФУ, директор Кокрейн Россия
|
Почему все живое на Земле - от микроорганизмов до человека - должно быть здоровым, а все способы поддержания и укрепления здоровья - строго научно доказаны? Надежные доказательства во благо здоровья - в Кокрейновских систематических обзорах.
|
19.30
|
Биотехнологии для защиты окружающей среды
|
Полина Галицкая, к.н., доцент, руководитель НИЛ "Биоконтроль" ИнЭП КФУ
|
Оказывается, атрибуты повседневности - одежда, еда, лекарства и пр., являются продуктами биотехнологий. Как использовать природные механизмы в промышленных целях? Какие живые организмы являются основной биотехнологий? И какова роль биотехнологий в экономике разных стран?
|
20.00
|
Мусор сегодня - сырье будущего или экологическая катастрофа?
|
Светлана Селивановская , д.н., профессор, директор Института экологии и природопользования КФУ
|
Система управления отходами. Как их грамотно собирать, применять и получать из них полезные продукты?
|
20.30
|
IT-инновации для здоровья
|
Лилия-Евгеньевна Зиганшина, д.н., профессор, заведующая кафедрой фундаментальной и клинической фармакологии ИФМиБ КФУ, директор Кокрейн Россия
|
Насколько научно-обоснованными являются те или иные медицинские вмешательства?
Знакомство с принципами разработки систематических обзоров Кокрейн - золотого стандарта научных доказательств в здравоохранении, а также с тем, как эти доказательства доставляются всему миру, и как это помогает сохранить и продлить жизнь
|
21.00
|
Чужой среди своих, или Что же такое рак?
|
Павел Зеленихин, к.н., доцент кафедры микробиологии ИФМиБ КФУ
|
Как возникают и проявляются онкологические заболевания?
|
21.30
|
Война полов: мужчины родом с Марса, а женщины - с Венеры
|
Ильгизар Рахимов, д.н., профессор, заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья ИФМиБ КФУ
|
Социально-экологические аспекты формирования мужского и женского гендерного пола у человека
Интерактив. Улица и холл УНИКСа
|
Время
|
Антивность
|
Описание
|
18.00
|
Музыкальное выступление
|
Lazy Days
|
19.00
|
Музыкальное выступление
|
Радиф Кашапов и КО
|
20.00
|
Музыкальное выступление
|
ØPHEŁIA
|
21.00
|
Музыкальное выступление
|
Макс и КО
|
Весь вечер
|
Знакомство с микроорганизмами
|
Возможность увидеть микромир с помощью микроскопа
|
Весь вечер
|
Что мы пьем на самом деле?
|
Определим качество воды из разных районов Казани, а также бутилированной воды от разных производителей
|
Весь вечер
|
Проверь артериальное давление
|
Каждый желающий сможет измерить артериальное давление и получить консультацию
|
Весь вечер
|
Кто купается рядом с нами?
|
Визуализация микроскопических организмов из водных объектов Казани
|
Весь вечер
|
Демонстрация уникальных экспонатов Зоологического музея КФУ
|
Выставка коллекций насекомых, животных
|
Опасные мобильники
|
Определим степень излучения от разных марок мобильных телефонов. Узнаем, опасна ли она для здоровья.
|
Весь вечер
|
Наука+искусство
|
Выставка фотографий, сделанных в лабораториях Института фундаментальной медицины и биологии с помощью микроскопии
|
Весь вечер
|
Куда дует ветер
|
Научимся определять влажность воздуха, скорость и направление ветра, тенденции изменения метеорологических параметров
|
Весь вечер
|
Географо-экологическая викторина
|
Интеллектуальное соревнование на звание лучшего знатока планеты Земля
|
Весь вечер
|
Полезные или опасные продукты
|
Измерим уровень нитратов в овощах и соках популярных марок
|
Весь вечер
|
Белково-клеточные взаимодействия: от знаний к практике
|
Клетки нашего организма: какие они, что выполняют? Как изучают молекулы и клетки человека.
Интерактив. Институт фундаментальной медицины и биологии (ул. К. Маркса, д.74)
|
Время
|
Активность
|
Описание
|
Место
|
20.00
21.00
22.00
|
Как продлить себе жизнь, измеряя артериальное давление?
|
Часто ли современный человек задумывается над уровнем своего артериального давления и знает ли он, как правильно его измерять? Популярная лекция и практическое занятие
|
Кафедра фундаментальных основ клинической медицины, ауд. 222 Симуляционного центра
|
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
|
Как я устроен? Интерактивные экскурсии по анатомическому музею
|
Как мы устроены? Как выглядят наши органы? Как они работают? Что с ними происходит, когда человек болеет? Интерактивные экскурсии: Загадки мозга, Сердечные тайны, Секреты печени, Байки из склепа, Органы ставят рекорды.
|
Кафедра морфологии и общей патологии, 2 этаж
|
20.00
21.00
22.00
|
Нужен ли Казани зооботсад?
|
В активной форме будет организована ролевая игра по проблеме существования Казанского зооботсада
|
Кафедра биоэкологии, гигиены и общественного здоровья, ауд. 114
|
20.00
21.00
22.00
|
IT-инновации для здоровья
|
Насколько научно-обоснованными являются те или иные медицинские вмешательства. Знакомство с принципами разработки Кокрейновских систематических обзоров как золотого стандарта научных доказательств в здравоохранении. Популярная лекция и практическое занятие
|
Кокрейн Россия и кафедра фундаментальной и клинической фармакологии, ауд. 118А
|
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
|
Как устроены наши зубы?
|
Интерактивный практикум по строению зубов и гигиене полости рта
|
Кафедра стоматологии и имплантологии, ауд.101 (фантомный класс)
|
20.00-22.00
|
Научись спасать жизнь
|
Мастер-класс по определению признаков внезапной сердечной смерти и принципам оказания помощи. Сердечно-лёгочная реанимация при внезапной смерти.
|
Уличная площадка перед институтом
|
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
|
Экскурсия по Центру симуляционной медицины
|
В Институте фундаментальной медицины на площади 400 квадратных метров создана виртуальная больница, где есть палаты разной направленности - приемный покой, кабинет эндоскопии, виртуальная операционная, виртуальная интенсивная терапия, родильное отделение, отделение педиатрии, детская реанимационная. Все это используется для подготовки студентов - будущих врачей, отрабатывающих профессиональные навыки на симуляторах
|
К. Маркса, 74
Симуляционный центр
|
Интерактив. Главное здание Казанского университета (ул. Кремлевская, д. 18)
|
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
|
Биохимия: прошлое, настоящее, будущее
|
Основные знания, методы, опыт и успехи биохимии и их влияние на жизнь современного человека. Кто такой биохимик и как им стать?
|
Кафедра биохимии и биотехнологии, восточное крыло, ауд.117в
|
20.00
21.00
22.00
|
Внутренние оптические сигналы живого организма
|
Как узнать о том, что происходит в мозге животного, и при этом не разрушить его? Эксперименты на мозге крысы и на человеке.
|
Лаборатория нейробиологии, к.024В
|
20.00
21.00
22.00
|
Экскурсии в Зоологический музей
|
1. «Красота форм в природе» -
механизмы формирования симметрии форм и окраски в животном мире.
2. «Опасные и ядовитые животные» - яркие представители и правила безопасности.
3. «Происхождение жизни и эволюция в «лицах» - современные взгляды на вопросы происхождения жизни на нашей планете.
4. «Такие разные» - многообразие позвоночных животных.
|
Кафедра зоологии и общей биологии, 219 ауд.
|
20.00
21.00
22.00
|
Бактериальные биообрастания: борьба за выживание
|
Наверняка замечали, что поверхности, контактирующие с водой, покрываются со временем склизким налетом? Это биообрастание, которое в клинических условиях вызывает низкую чувствительность бактерий к антибиотикам и биоцидам, а при обрастании катеторов и имплантов - воспаление и отторжение. Методы исследования, поиск молекулярных мишеней новых лекарственных средств.
|
Кафедра генетики, восточное крыло, ауд.210в
|
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
|
Микробиология - всегда и везде
|
У гостей института будет возможность познакомиться с удивительным и разнообразным миром микроорганизмов в лаборатории
|
Кафедра микробиологи, восточное крыло, 3 этаж
|
20.00
21.00
22.00
|
А вы правильно стоите на ногах?
|
Знакомство со стабилографической установкой. Метод позволяет оценить качество функции равновесия. Интерактивное занятие и диагностика.
|
OpenLab
Двигательная нейрореабилитация, ауд. 0010В, 0017В
|
20.00
21.00
22.00
|
Цифра на весах - это не главное!
|
Определим подробный состав вашего тела (вес, жир, вода, мышцы, кости, метаболический возраст, кости, висцеральный жир).
|
OpenLab
Двигательная нейрореабилитация, ауд. 0010В, 0017В
|
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
|
Путешествие по фитотрону
|
Популярная лекция «Выращивание растительных тканей и клеток in vitro». Практическое занятие «Растение в пробирке».
|
Кафедра ботаники и физиологии растений, Восточный полуциркуль во дворе главного здания, холл
|
Интерактив. Научно-образовательный центр фармацевтики (ул. Парижской коммуны, д. 9)
|
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
|
Жизнь на грани
|
Кто может жить в условиях, смертельных для человека? Уникальные организмы, главные экстремалы нашей планеты.
|
Подвал
|
20.00
21.30
|
Молекулы, Мозг, Мышление
|
Различия принципов построения компьютеров и мозга. Экспериментальная демонстрация способностей плесени Physarum Polycephalum, активированного выпуска лекарственных препаратов из полимерных микроконтейнеров.
|
Open Lab Электронный Синапс
|
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
|
Game-Experiment Pharmacology
|
Игра-эксперимент по фармакологии
|
4 этаж НОЦ фармацевтики, отдел клинической фармакологии и контроля качества и кафедра фундаментальной и клинической фармакологии
|
20.00
21.00
22.00
|
Удивительный мир внутри нас. Экскурсия по геномному центру.
|
Различные уровни организации живой материи, их взаимосвязи. В частности, роль кишечной микробиоты в жизнедеятельности человека. Современные возможности полногеномного анализа.
|
Ком. 217. Экскурсия по всему первому этажу - геномному центру
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