23 мая 2016

III Международная научно-практическая конференция «Партнерство для развития кластеров»

III Международная научно-практическая конференция «Партнерство для развития кластеров» - международная экспертная площадка по выработке стратегических действий, направленных на повышение конкурентоспособности кластеров, увеличения экспортного потенциала и инновационной активности, а также привлечения иностранных инвестиций.

Впервые Конференция «Партнерство для развития кластеров» прошла в 2014 году, создав платформу для реализации приоритетных совместных международных проектов предприятий-участников российских и зарубежных кластеров. Ежегодно Конференция проводится Камским инновационным кластером «Иннокам», Министерством экономики Республики Татарстан при поддержке Министерства экономического развития России.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

  • Кластерная политика – драйвер развития моногородов;
  • Развитие экспортного потенциала кластеров;
  • Особые экономические зоны и территории опережающего развития как инструмент повышения инвестиционной привлекательности моногородов;
  • Механизмы развития инновационной активности и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в кластерах;
  • Кросс-кластерный подход в развитии кластеров;
  • Развитие управленческих компетенций кластерных менеджеров;
  • Коммерциализация научных исследований в кластерах;
  • Международное кластерное сотрудничество.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА:

  • Представители законодательной и исполнительной власти (федерального, региональных и муниципальных уровней)
  • Объекты инфраструктуры по поддержке и развитию предпринимательства
  • Агентства инвестиционного развития,
  • Центры кластерного развития
  • Участники кластера ИННОКАМ
  • Крупные промышленные холдинги и корпорации
  • Научно-исследовательские и образовательные учреждения
  • Инжиниринговые центры, бизнес-инкубаторы, технопарки
  • Международные и российские эксперты
  • Субъекты малого и среднего предпринимательства
Место проведения: Республика Татарстан, г. Набережные Челны
Участие в конференции бесплатное. Регистрация открыта до 16 мая.

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