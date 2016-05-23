III Международная научно-практическая конференция «Партнерство для развития кластеров»

III Международная научно-практическая конференция «Партнерство для развития кластеров» - международная экспертная площадка по выработке стратегических действий, направленных на повышение конкурентоспособности кластеров, увеличения экспортного потенциала и инновационной активности, а также привлечения иностранных инвестиций.

Впервые Конференция «Партнерство для развития кластеров» прошла в 2014 году, создав платформу для реализации приоритетных совместных международных проектов предприятий-участников российских и зарубежных кластеров. Ежегодно Конференция проводится Камским инновационным кластером «Иннокам», Министерством экономики Республики Татарстан при поддержке Министерства экономического развития России.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Кластерная политика – драйвер разви тия моногородов;

Развитие эксп ортного потенциала кластеров;

Особые экономи ческие зоны и территории опережающего развития как инструмент повышения инвестиционной привлекательности моногородов;

Механизмы развит ия инновационной активности и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в кластерах;

Кросс-кластерный подхо д в развитии кластеров;

Развитие управлен ческих компетенций кластерных менеджеров;

Коммерциализа ция научных исследований в кластерах;

Международное кластерное сотрудничество.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА:

Представители законодательной и исполнительной власти (федерального, региональных и муниципальных уровней)

Объект ы инфраструктуры по поддержке и развитию предпринимательства

Агентства и н вестиционного развития,

Центры класт ерного развития

Участники клас тера ИННОКАМ

Крупные промышле нные холдинги и корпорации

Научно-исследовател ьские и образовательные учреждения

Инжини ринговые центры, бизнес-инкубаторы, технопарки

Междунаро дные и российские эксперты

Субъекты м алого и среднего предпринимательства

Место проведения: Республика Татарстан, г. Набережные Челны