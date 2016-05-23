III Международная научно-практическая конференция «Партнерство для развития кластеров» - международная экспертная площадка по выработке стратегических действий, направленных на повышение конкурентоспособности кластеров, увеличения экспортного потенциала и инновационной активности, а также привлечения иностранных инвестиций.
Впервые Конференция «Партнерство для развития кластеров» прошла в 2014 году, создав платформу для реализации приоритетных совместных международных проектов предприятий-участников российских и зарубежных кластеров. Ежегодно Конференция проводится Камским инновационным кластером «Иннокам», Министерством экономики Республики Татарстан при поддержке Министерства экономического развития России.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
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