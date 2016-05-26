Бизнес-форум «Весенняя неделя предпринимательства РТ - 2016»

Традиционно, Форум пройдет в стенах Торгово-промышленной палаты РТ (г. Казань, ул. Пушкина, д. 18). В рамках Форума запланировано проведение ряда мероприятий (обучающих семинаров, круглых столов, тренингов) направленных как на действующих предпринимателей, так и на молодых людей, желающих начать свой бизнес.
Мероприятия форума будут посвящены программам поддержки предпринимательства, юридическим и бухгалтерским аспектам ведения бизнеса, финансовым инструментам ведения бизнеса, подбору персонала, фирменному стилю компании и её рекламному сопровождению, тендерам и государственным закупкам, выходу предприятий на внешние рынки и т.д.
На мероприятия обязательна предварительная регистрация. Заявки на участие необходимо направлять в Департамент развития и поддержки предпринимательства ТПП РТ по тел.: (843) 236-54-15, 236-99-00, или e-mail: dde@tpprt.ru, org_tpprt@bk.ru
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