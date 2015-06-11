XIX Национальный Конгресс по недвижимости

ПРИЧИНЫ ПОСЕТИТЬ КОНГРЕСС:

1 причина - Узнать новые риэлторские технологии работы на рынке недвижимости

2 причина - Пополнить свои профессиональные копилки значительным объемом новых практических знаний

3 причина - Познакомиться с ведущими преподавателями и их авторскими программами обучения

4 причина - Реализовать себя как эксперта - принять участие в работе секций в качестве докладчика

5 причина - Установить деловые контакты с коллегами из других регионов

6 причина - Принять участие в подведении итогов самого значимого Конкурса на рынке недвижимости – Профессиональное признание 2015.

Информация о бизнес-турах, которые будут проходить в рамках Национального конгресса в июне 2015 года.

Отправление по маршрутам бизнес - туров 13 июня в 10:00 часов и 14:00 от ГРК«Казанская Ривьера». Каждая компания, принимая участников бизнес-тура, проводит по обозначенной теме мини- семинар, готовит для раздаточного материала пакет документов.

Участие в бизнес - турах для участников Конгресса бесплатно, остальные участники производят оплату за участие в бизнес - турах в размере оплаты участника одного дня.

Всем участникам бизнес - туров необходимо заполнить заявку предварительной регистрации и обязательно указать время начала бизнес-тура (с 10:00 или 14:00). Заявку следует направить организаторам по указанному в заявке e-mail

Внимание: количество участников бизнес - туров ограничено!



Тур №1. Эффективная технология взаимодействия риэлторской компании с банковскими организациями

ООО «Авангард-Риэлт», г. Казань, ул. Краснококшайская 69/12

Организация ипотечного брокериджа в агентсве «Авангард - Риэлти», работа ипотечных брокеров агентства в плотном контакте с банком, деятельность «Многофункционального Центра».



Тур №2. Специализация агента в малой риэлторской компании. Увеличение КПД компании за счет работы узкопрофильных специалистов

АН «Бюро недвижимости Казани», г. Казань, ул.С. Хакима, д. 5.

Специализация агентов компании по различным сегментам рынка недвижимости. Загородная недвижимость, «вторичный» рынок квартир, новостройки, аренда.



Тур №3. Бизнес-тур по новостройкам Казани

ООО «Унистрой» г. Казань, ул. Островского, 107

Знакомство с объектами одной из крупнейших строительных компаний города.



Тур №4. IT-технологии в риэлторском бизнесе. Бизнес-тур в «Иннополис»

ООО «Росконтент», г. Казань, ул., ул. Петербургская, 52

Ознакомительная поездка в иннополис. Информация о новом продукте для риэлторских компаний – приложение для смартфонов, позволяющее осуществлять быстрый контакт с клиентом, подающим заявку на продажу или подбор объекта. Мгновенная реклама объекта при просмотре.



Тур №5. Работа Call-центра в агентстве недвижимости

ООО «Авангард-Риэлт», г. Казань, ул. Краснококшайская 69/12

Эффективная работа по привлечению клиентов в компанию. Работа менеджеров с исходящими звонками, организация встреч с клиентами. Взаимодействие Cаll-центра с СRM-системой компании и другими подразделениями.



Тур №6. Создание и развитие современной риэлторской компании

ООО «Этажи», г. Казань, ул. Волкова 60/12

Применение в работе агентства недвижимости современных технологий. Построение высокоэффективного бизнеса. Организация работы и достижение эффективности в показателях каждого агента.



Тур №7. Эффективное взаимодействие агентства недвижимости с банком и застройщиком

АН «Ваш надежный риелтор и Ко», г. Казань, ул. Габишева, д. 2

Практика работы агентства недвижимости в продаже новостроек. Помощь клиенту на всем этапе проведения сделки: от продажи собственного жилья, организации ипотечного кредита до покупки новостройки



Тур №8. Найм персонала в агентстве недвижимости

ООО «НЛБ-Недвижимость», г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 18, оф. 201

Требования к соискателям. Правила проведения собеседования. Отсев "плохих" риелторов на этапе собеседования. Критерии оценки потенциальных сотрудников.



Тур №9. Адаптация и обучение сотрудников в агентстве недвижимости

ООО «НЛБ-Недвижимость», г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 18, оф. 201

Знакомство с опытом организации обучения в небольшом агентстве недвижимости. Наставничество и испытательный срок агента. Адаптация сотрудников на начальном этапе работы. Сокращение "текучести" персонала при использовании профессионального найма и мягкой адаптации. Борьба с "левыми" сделками сотрудников.



Тур №10. Юридические аспекты работы агентства недвижимости во взаимоотношениях с клиентом. Договор между риэлторской компанией и клиентом. Нужны ли юридические знания риэлтору?

ООО «НЛБ-Недвижимость», г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 18, оф. 201

Рассмотрение договорных отношений с клиентом. Как избежать сбоев при проведении сделок и не потерять клиента. Практика проведения сложных с юридической точки зрения сделок. Важность юридических знаний в работе агента.





Тур №11. Безопасность при проведении сделки с объектом недвижимости

ООО «Счастливый дом», г. Казань, ул. Гвардейская, д. 33, оф. 214

Обеспечение безопасности, как юридической, так и финансовой, при проведении сделки через агентство недвижимости. Помощь и поддержка клиента на всех этапах взаимодействия: от заключения договора до проведения взаиморасчетов сторон сделки. Обслуживание клиента с упором на качество и компетентность, позволяющая оставить его с вашей компанией на долгие годы.