IX Республиканская конференция «Развитие человеческого капитала Республики Татарстан»

Одной из ключевых целей Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года является формирование и накопление человеческого капитала.

8 апреля в ВЦ «Казанская Ярмарка» состоится IX Республиканская конференция «Развитие человеческого капитала Республики Татарстан».

Организаторами конференции выступают:

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан

Камский инновационный территориально-производственный кластер

Ассоциация кадрового менеджмента

компания GMC Consulting

Конференция объединит на одной площадке директоров по персоналу и специалистов в области управления персоналом разных отраслей экономики.

Главной целью конференции станет обмен успешными российскими и зарубежными HR-практиками, решение актуальных проблем в области привлечения и развития человеческого капитала, рассмотрены основные тенденции рынка труда. В рамках программы конференции организована работа секций по оценке персонала, мобильности рынка труда, по обучению и развитию персонала, по привлечению талантов.

Для регистрации просим указать ФИО, должность, название организации, мобильный телефон и направить на адрес kazan@gmcconsult.ru до 6.04.2016

Мероприятие для участников бесплатное.