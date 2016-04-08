Одной из ключевых целей Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года является формирование и накопление человеческого капитала.
8 апреля в ВЦ «Казанская Ярмарка» состоится IX Республиканская конференция «Развитие человеческого капитала Республики Татарстан».
Организаторами конференции выступают:
Конференция объединит на одной площадке директоров по персоналу и специалистов в области управления персоналом разных отраслей экономики.
Главной целью конференции станет обмен успешными российскими и зарубежными HR-практиками, решение актуальных проблем в области привлечения и развития человеческого капитала, рассмотрены основные тенденции рынка труда. В рамках программы конференции организована работа секций по оценке персонала, мобильности рынка труда, по обучению и развитию персонала, по привлечению талантов.
Для регистрации просим указать ФИО, должность, название организации, мобильный телефон и направить на адрес kazan@gmcconsult.ru до 6.04.2016
Мероприятие для участников бесплатное.
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