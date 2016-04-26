XVI Российская и XI Казанская венчурная ярмарка

XVI Российская (XI Казанская) венчурная ярмарка – центральное событие российской венчурной индустрии, которое призвано собрать лидеров лучших российских технологических компаний и инвесторов.

В экспозиции будут представлены лучшие команды высокотехнологических предпринимателей, отобранные со всей России. Основным инструментом формирования и работы с экспозицией с этого года является программа акселерации инновационных компаний.

Участники акселерации будут работать с экспертами и инвесторами в Казани, Москве, Дублине (Ирландия) и Кремниевой Долине (США). Стартапы-участники получат инвестиции до 8 000 000 рублей от организаторов и возможность привлечь до 1 000 000 евро от глобальных партнеров акселератора.

Первые питч-сессии в рамках программы пройдут на XVI Российской и XI Казанской венчурной ярмарке.

Традиционно в Казани соберутся ведущие мировые венчурные фонды.

В деловой программе Ярмарки – пленарные заседания, круглые столы, тематические секции по злободневным вопросам, с которыми сталкиваются инновационные компании.

26 апреля – мероприятия для отобранных инновационных компаний.

27 апреля – основной день – программа мероприятий здесь.

Подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия.